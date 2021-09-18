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Гороскоп на 18 вересня: Раків чекають нові знайомства, а Водоліям краще провести час з коханою людиною

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 18 вересня
Гороскоп на 18 вересня

Астрологічний прогноз на суботу, 18 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У справах Овнам краще бути обережними. Чим спокійніше ви сьогодні будете, тим краще для вашого здоров’я.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Уникайте великих галасливих компаній і взагалі значного скупчення людей, вони можуть забрати у вас дуже багато необхідної енергії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Постарайтеся тримати себе в руках, тоді ви уникнете виникнення конфліктних ситуацій. Постарайтеся настроїтися на оптимістичний лад.

Рак (22 червня — 22 липня)

Можливі нові зустрічі та знайомства. Можете вибратися в гості, ваші рідні будуть дуже раді вас бачити.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам краще поберегти свої нерви. Можуть виникати конфліктні ситуації, візьміть себе в руки і постарайтеся зберігати спокій.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У справах сьогодні Дівам слід дотримуватися розумної обережності. Знайдіть час для доведення до розуму всього, розпочатого вами раніше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Термінових справ у вас сьогодні не передбачається, а зі здійсненням глобальних проєктів краще не поспішати, вони ще не дороблені.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вас чекає досить напружений день, але не опускайте рук, постарайтеся діяти активно, тоді успіх не змусить себе чекати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям абсолютно не треба нікуди поспішати. Ви, Стрільці, зможете добре відпочити і запастися силами для подальших звершень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Період сприятливий для того, щоб зібрати у себе вдома старих друзів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Постарайтеся сьогодні налагодити відносини зі своєю коханою людиною, зараз краще Водоліям зробити перший крок на шляху до гармонії.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви зможете домогтися значного поліпшення в справах, постарайтеся тільки проявити обачність і активність.

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