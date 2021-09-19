Бизнес-гороскоп на неделю: Девам стоит взять отпуск, а Козерогам - избегать усталости

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 20 по 26 сентября 2021 года

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 20 по 26 сентября улучшилось, старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов.

Овен

На этой неделе нужно быть чуточку улыбчивее и добрее. Овнам можно будет смело заниматься самообразованием, обучением, впитывать новую информацию.

Телец

Тельцов ожидают крупные сделки, приятные встречи. Идеальное время для творческих людей.

Близнецы

Стоит прислушиваться к словам тех, с кем приходится работать или заключать сделки. Эти люди подадут отличную идею для расширения бизнеса или для смены работы.

Рак

Ракам астрологи советуют не унывать, если что-то пойдет не так. Самое главное сейчас — это эмоциональное здоровье.

Лев

Траты на этой неделе должны быть умеренными. Что касается заработков, то Львам придется быть внимательнее, так как они могут пропустить нечто очень важное.

Дева

Девам стоит временно отложить переговоры, касающиеся денег и ценных бумаг. Хорошей идеей будет внеплановый отпуск.

Весы

У Весов начинается время, когда деньги будут течь к ним рекой. Можно смело совершать дорогостоящие покупки.

Скорпион

Главный совет на эту неделю — никакой спешки. Каждое решение, касающееся денег, лучше тщательно взвешивать.

Стрелец

Эксперты рекомендуют полностью погрузиться в дела и работу, и сфокусироваться на том, что они умеют и знают лучше всего.

Козерог

Усталость — главный враг Козерогов. Те, кто будет сидеть и ждать у моря погоды, обречены на провал.

Водолей

Чтобы сохранить и приумножить свои деньги, эксперты рекомендуют Водолеям не откладывать на потом то, что они могут сделать сейчас. Лень и прокрастинация — главные враги их успеха.

Рыбы

Ночные светила и планеты рекомендуют не искать скрытый смысл в поступках других людей. Стать богаче Рыбам поможет умение грамотно планировать дела.