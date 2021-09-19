Бізнес-гороскоп на тиждень: Дівам варто взяти відпустку, а Козерогам — уникати втоми

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 20 по 26 вересня 2021 року

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 20 по 26 вересня покращилось, намагайтеся прислухатися до рекомендацій астрологів.

Овен

На цьому тижні потрібно бути трішки усміхненими і добрішими. Овнам можна буде сміливо займатися самоосвітою, навчанням, вбирати нову інформацію.

Телець

Тельців чекають великі угоди, приємні зустрічі. Ідеальний час для творчих людей.

Близнюки

Варто прислухатися до слів тих, з ким доводиться працювати або укладати угоди. Ці люди подадуть відмінну ідею для розширення бізнесу або для зміни роботи.

Рак

Ракам астрологи радять не сумувати, якщо щось піде не так. Найголовніше зараз — це емоційне здоров’я.

Лев

Витрати на цьому тижні повинні бути помірними. Що стосується заробітків, то Левам доведеться бути уважнішими, оскільки вони можуть пропустити щось дуже важливе.

Діва

Дівам варто тимчасово відкласти переговори, що стосуються грошей і цінних паперів. Хорошою ідеєю буде позапланова відпустка.

Терези

У Терезів починається час, коли гроші будуть текти до них рікою. Можна сміливо здійснювати дорогі покупки.

Скорпіон

Головна порада на цей тиждень — ніякого поспіху. Кожне рішення, що стосується грошей, краще ретельно зважувати.

Стрілець

Експерти рекомендують повністю зануритися в справи і роботу, і сфокусуватися на тому, що вони вміють і знають найкраще.

Козеріг

Втома — головний ворог Козерогів. Ті, хто буде сидіти і чекати біля моря погоди, приречені на провал.

Водолій

Щоб зберегти і примножити свої гроші, експерти рекомендують Водоліям не відкладати на потім те, що вони можуть зробити зараз. Лінь і прокрастинація — головні вороги їх успіху.

Риби

Нічні світила і планети рекомендують не шукати прихований сенс у вчинках інших людей. Стати багатшим Рибам допоможе вміння грамотно планувати справи.