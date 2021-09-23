Гороскоп на 23 сентября: удачный день для встреч у Стрельцов, а Овнам можно отправляться в поездки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 20
Астрологический прогноз на четверг, 23 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Благоприятный день для поездок и дорог – сегодня вас ждет удача во многих мероприятиях.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня вас ждет не самый простой день. Старайтесь быть внимательнее к людям, которые вас окружают, и не верьте сплетням.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День сложится удачно при условии, что вы проявите характер и перестанете перекладывать чувство ответственности на других.
Рак (22 июня — 22 июля)
Благоприятный день во всех отношениях, особенно в любви. В течение всего дня ваше настроение останется прекрасным, если только вы сами не совершите необдуманные поступки.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодняшний вечер подарит возможность улучшить ситуацию на личном фронте. Отношения с половинкой наладятся, и в вашу пару вернется позабытая романтика.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девы, не отрывайтесь от коллектива — совместный труд сегодня будет более результативным, чем одиночная деятельность.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весы, сегодня звезды предсказали хороший день. Но сохраняйте баланс между трудом и отдыхом и не взваливайте на себя дополнительных обязанностей.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня вероятны не только задержки в делах, но и изменения в поведении и настрое окружающих вас людей. Не рассчитывайте на помощь со стороны или на то, что все получится с первого раза.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Удачный день для встреч, новых знакомств или общения с теми, кто вам дорог и интересен.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы сможете получить новые знания или произвести на окружающих хорошее впечатление, особенно на важных людей.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Будьте осторожны, не говорите лишнего и не выдавайте секретов — недоброжелатели не дремлют.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Постарайтесь не замыкаться в себе и смело обращайтесь за советом к друзьям и знакомым — вы удивитесь, но окружающие люди готовы оказать помощь в любой момент.
- Дата публикации
-
- Категория
-