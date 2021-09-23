Гороскоп на 23 сентября: удачный день для встреч у Стрельцов, а Овнам можно отправляться в поездки

Астрологический прогноз на четверг, 23 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для поездок и дорог – сегодня вас ждет удача во многих мероприятиях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вас ждет не самый простой день. Старайтесь быть внимательнее к людям, которые вас окружают, и не верьте сплетням.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День сложится удачно при условии, что вы проявите характер и перестанете перекладывать чувство ответственности на других.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день во всех отношениях, особенно в любви. В течение всего дня ваше настроение останется прекрасным, если только вы сами не совершите необдуманные поступки.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний вечер подарит возможность улучшить ситуацию на личном фронте. Отношения с половинкой наладятся, и в вашу пару вернется позабытая романтика.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы, не отрывайтесь от коллектива — совместный труд сегодня будет более результативным, чем одиночная деятельность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы, сегодня звезды предсказали хороший день. Но сохраняйте баланс между трудом и отдыхом и не взваливайте на себя дополнительных обязанностей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вероятны не только задержки в делах, но и изменения в поведении и настрое окружающих вас людей. Не рассчитывайте на помощь со стороны или на то, что все получится с первого раза.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный день для встреч, новых знакомств или общения с теми, кто вам дорог и интересен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы сможете получить новые знания или произвести на окружающих хорошее впечатление, особенно на важных людей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожны, не говорите лишнего и не выдавайте секретов — недоброжелатели не дремлют.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь не замыкаться в себе и смело обращайтесь за советом к друзьям и знакомым — вы удивитесь, но окружающие люди готовы оказать помощь в любой момент.