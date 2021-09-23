Гороскоп на 23 вересня: вдалий день для зустрічей у Стрільців, а Овнам можна вирушати в поїздки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 12
Астрологічний прогноз на четвер, 23 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливий день для поїздок і доріг — сьогодні вас чекає удача в багатьох заходах.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні вас чекає не найпростіший день. Намагайтеся бути уважнішими до людей, які вас оточують, і не вірте пліткам.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День складеться вдало за умови, що ви проявите характер і перестанете перекладати почуття відповідальності на інших.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сприятливий день з усіх боків, особливо в любові. Протягом усього дня ваш настрій залишиться прекрасним, якщо тільки ви самі не зробите необдумані вчинки.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогоднішній вечір подарує можливість поліпшити ситуацію на особистому фронті. Відносини з половинкою налагодяться, і в вашу пару повернеться забута романтика.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Діви, що не відривайтеся від колективу — спільна праця сьогодні буде більш результативним, ніж поодинока діяльність.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Ваги, сьогодні зірки передбачили хороший день. Але зберігайте баланс між працею і відпочинком і не звалювати на себе додаткових обов’язків.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні вірогідні не тільки затримки в справах, але і зміни в поведінці і настрої оточуючих вас людей. Не розраховуйте на допомогу з боку або на те, що все вийде з першого разу.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Вдалий день для зустрічей, нових знайомств або спілкування з тими, хто вам доріг і цікавий.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні ви зможете отримати нові знання або справити на оточуючих добре враження, особливо на важливих людей.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Будьте обережні, не кажіть зайвого і не видавайте секретів — недоброзичливці не дрімають.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Постарайтеся не замикатися в собі і сміливо звертайтеся за порадою до друзів і знайомих — ви здивуєтеся, але оточуючі люди готові надати допомогу в будь-який момент.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-