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Гороскоп на 23 вересня: вдалий день для зустрічей у Стрільців, а Овнам можна вирушати в поїздки

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Анна Барабан
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Гороскоп на 23 вересня
Гороскоп на 23 вересня

Астрологічний прогноз на четвер, 23 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для поїздок і доріг — сьогодні вас чекає удача в багатьох заходах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вас чекає не найпростіший день. Намагайтеся бути уважнішими до людей, які вас оточують, і не вірте пліткам.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День складеться вдало за умови, що ви проявите характер і перестанете перекладати почуття відповідальності на інших.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день з усіх боків, особливо в любові. Протягом усього дня ваш настрій залишиться прекрасним, якщо тільки ви самі не зробите необдумані вчинки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній вечір подарує можливість поліпшити ситуацію на особистому фронті. Відносини з половинкою налагодяться, і в вашу пару повернеться забута романтика.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви, що не відривайтеся від колективу — спільна праця сьогодні буде більш результативним, ніж поодинока діяльність.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ваги, сьогодні зірки передбачили хороший день. Але зберігайте баланс між працею і відпочинком і не звалювати на себе додаткових обов’язків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні вірогідні не тільки затримки в справах, але і зміни в поведінці і настрої оточуючих вас людей. Не розраховуйте на допомогу з боку або на те, що все вийде з першого разу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий день для зустрічей, нових знайомств або спілкування з тими, хто вам доріг і цікавий.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви зможете отримати нові знання або справити на оточуючих добре враження, особливо на важливих людей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте обережні, не кажіть зайвого і не видавайте секретів — недоброзичливці не дрімають.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся не замикатися в собі і сміливо звертайтеся за порадою до друзів і знайомих — ви здивуєтеся, але оточуючі люди готові надати допомогу в будь-який момент.

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