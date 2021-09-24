Укр

Гороскоп на 24 сентября: Львам не следует давать пустых обещаний, а Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 24 сентября
Гороскоп на 24 сентября

Астрологический прогноз на пятницу, 24 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вероятны домашние хлопоты, проблемы с родственниками или друзьями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных вопросов. Коллеги готовы поддержать вас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению и самочувствию.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не следует давать пустых обещаний, иначе в скором времени придется "платить по счетам". 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вы сможете раскрыть свои творческие таланты и способности в полной мере. 

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День благоприятный для смены работы, места жительства. Избегайте споров и слишком эмоционального общения с коллегами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Прежде чем принять помощь со стороны, хорошенько подумайте. Как ни странно, рука помощи не всегда оказывается кстати.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы способны добиться хороших результатов, но справляться с поставленными задачами лучше в одиночку.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не делайте того, к чему не лежит душа, сосредоточьтесь. Будьте внимательными к своему здоровью.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачными окажутся поездки, связанные с отдыхом и расширением кругозора. 

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