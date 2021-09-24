Гороскоп на 24 сентября: Львам не следует давать пустых обещаний, а Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье
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Астрологический прогноз на пятницу, 24 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вероятны домашние хлопоты, проблемы с родственниками или друзьями.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных вопросов. Коллеги готовы поддержать вас.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению и самочувствию.
Лев (23 июля — 23 августа)
Не следует давать пустых обещаний, иначе в скором времени придется "платить по счетам".
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня вы сможете раскрыть свои творческие таланты и способности в полной мере.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
День благоприятный для смены работы, места жительства. Избегайте споров и слишком эмоционального общения с коллегами.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Прежде чем принять помощь со стороны, хорошенько подумайте. Как ни странно, рука помощи не всегда оказывается кстати.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы способны добиться хороших результатов, но справляться с поставленными задачами лучше в одиночку.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не делайте того, к чему не лежит душа, сосредоточьтесь. Будьте внимательными к своему здоровью.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Удачными окажутся поездки, связанные с отдыхом и расширением кругозора.
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