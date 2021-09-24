Гороскоп на 24 вересня: Левам не слід давати порожніх обіцянок, а Водоліям варто звернути увагу на своє здоров’я

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 24 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вірогідні домашні клопоти, проблеми з родичами або друзями.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Можна приймати доленосні рішення, що стосуються професійних питань. Колеги готові підтримати вас.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Важливі справи краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вірогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги, вдаривши по настрою і самопочуття.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не слід давати порожніх обіцянок, інакше незабаром доведеться "платити по рахунках".

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви зможете розкрити свої творчі таланти та здібності повною мірою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не бійтеся труднощів, ви їх зможете подолати. Зараз ви здатні навіть ледачих і нерозторопних людей надихнути на подвиги.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День сприятливий для зміни роботи, місця проживання. Уникайте суперечок і занадто емоційного спілкування з колегами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Перш ніж прийняти допомогу з боку, гарненько подумайте. Як не дивно, рука допомоги не завжди виявляється до речі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви здатні домогтися гарних результатів, але справлятися з поставленими завданнями краще поодинці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не робіть того, до чого не лежить душа, зосередьтеся. Будьте уважними до свого здоров’я.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдалими виявляться поїздки, пов’язані з відпочинком і розширенням кругозору.