Гороскоп на 24 вересня: Левам не слід давати порожніх обіцянок, а Водоліям варто звернути увагу на своє здоров’я
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Астрологічний прогноз на п’ятницю, 24 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні вірогідні домашні клопоти, проблеми з родичами або друзями.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Можна приймати доленосні рішення, що стосуються професійних питань. Колеги готові підтримати вас.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Важливі справи краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися.
Рак (22 червня — 22 липня)
Вірогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги, вдаривши по настрою і самопочуття.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Не слід давати порожніх обіцянок, інакше незабаром доведеться "платити по рахунках".
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні ви зможете розкрити свої творчі таланти та здібності повною мірою.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не бійтеся труднощів, ви їх зможете подолати. Зараз ви здатні навіть ледачих і нерозторопних людей надихнути на подвиги.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
День сприятливий для зміни роботи, місця проживання. Уникайте суперечок і занадто емоційного спілкування з колегами.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Перш ніж прийняти допомогу з боку, гарненько подумайте. Як не дивно, рука допомоги не завжди виявляється до речі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні ви здатні домогтися гарних результатів, але справлятися з поставленими завданнями краще поодинці.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не робіть того, до чого не лежить душа, зосередьтеся. Будьте уважними до свого здоров’я.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Вдалими виявляться поїздки, пов’язані з відпочинком і розширенням кругозору.
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