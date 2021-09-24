Рус

Гороскоп на 24 вересня: Левам не слід давати порожніх обіцянок, а Водоліям варто звернути увагу на своє здоров’я

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Гороскоп на 24 вересня
Гороскоп на 24 вересня

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 24 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вірогідні домашні клопоти, проблеми з родичами або друзями.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Можна приймати доленосні рішення, що стосуються професійних питань. Колеги готові підтримати вас.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Важливі справи краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вірогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги, вдаривши по настрою і самопочуття.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не слід давати порожніх обіцянок, інакше незабаром доведеться "платити по рахунках".

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви зможете розкрити свої творчі таланти та здібності повною мірою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не бійтеся труднощів, ви їх зможете подолати. Зараз ви здатні навіть ледачих і нерозторопних людей надихнути на подвиги.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День сприятливий для зміни роботи, місця проживання. Уникайте суперечок і занадто емоційного спілкування з колегами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Перш ніж прийняти допомогу з боку, гарненько подумайте. Як не дивно, рука допомоги не завжди виявляється до речі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви здатні домогтися гарних результатів, але справлятися з поставленими завданнями краще поодинці.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не робіть того, до чого не лежить душа, зосередьтеся. Будьте уважними до свого здоров’я.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдалими виявляться поїздки, пов’язані з відпочинком і розширенням кругозору.

Теги:
#Гороскоп #Гороскоп на сьогодні #Гороскоп на день
Головні новини дня
Україна
Підсумки дня 23 вересня: "жовта" зона в Україні, прийняття закону про олігархів, протести під Радою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні новини дня
Підсумки дня 23 вересня: "жовта" зона в Україні, прийняття закону про олігархів, протести під Радою
Дата публікації
Категорія
Коронавірус пригнічує психіку
Через ковід люди перестали отримувати від життя задоволення і живуть в атмосфері страху
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
В Україну повернеться тепло
Дата публікації
Категорія
Опозиція блокує трибуну Ради перед розглядом "закону про олігархів"
Крізь крики і блокування: як Рада дала старт боротьбі з олігархами (репортаж)
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента