Гороскоп на 25 сентября: Тельцам стоит прислушиваться к своей интуиции, а Водолеям будет легко помириться с теми, с кем они в ссоре

Астрологический прогноз на субботу, 25 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не нагружайте себя чужими проблемами, сегодня вам хватит и своих.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вам в эту субботу не захочется выходить из дома, прислушайтесь к своей интуиции, призывают звезды.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы будете разрываться меж желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам может чего-то не хватить 25 сентября: времени, сил или знаний. Звезды призывают вас серьезно отнестись к задачам этого дня.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать всю не удастся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С вами в этот день будет непросто. И вы сами это будете понимать. Так что оставьте в покое тех, кто не захочет идти с вами на контакт.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы в ссоре с кем-то, то нынче вам нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным.