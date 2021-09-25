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Гороскоп на 25 вересня: Тільцям варто прислухатися до своєї інтуїції, а Водоліям буде легко помиритися з тими, з ким вони в сварці

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 25 вересня
Гороскоп на 25 вересня

Астрологічний прогноз на суботу, 25 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не навантажуйте себе чужими проблемами, сьогодні вам вистачить і своїх.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо вам в цю суботу не захочеться виходити з дому, прислухайтеся до своєї інтуїції, закликають зірки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви будете розриватися між бажанням багато чого змінити і страхом втратити те, що маєте. Шукайте золоту середину.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні удача буде супроводжувати вам, але тільки в тих випадках, коли ви докладете до цього питання деякі зусилля.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні хороший день для прийняття відповідальних рішень, проведення урочистих заходів та інших тому подібних занять.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам може чогось не вистачити 25 вересня: часу, сил або знань. Зірки закликають вас серйозно поставитися до завдань цього дня.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День гарний для спілкування з людьми, ви до кожного зможете знайти свій підхід.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні ви будете дивитися на давно знайомі речі зовсім іншим поглядом. Те, що раніше здавалося складним, виявиться очевидним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам буде досить важко знайти вихід для своєї енергії. Просто її буде дуже багато, і утилізувати всю не вдасться.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

З вами в цей день буде непросто. І ви самі це будете розуміти. Так що дайте спокій тим, хто не захоче йти з вами на контакт.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви в сварці з кимось, то нині вам неважко буде помиритися. Можливо, ви не тільки повернете старих, але і придбаєте нових друзів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

З ранку ви будете дуже зайняті і дуже всім потрібні. Зате вечір винагородить вас заняттям тихим, спокійним і дуже приємним.

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