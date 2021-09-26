Любовный гороскоп на неделю: Львам лучше сфокусироваться на работе, а Водолеям - попрактиковать медитацию

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Овнам для того, чтобы стать успешнее в любви, необходимо преодолевать обиды. Если есть то, что выводит этих людей из себя и наполняет отрицательной энергией, им необходимо забыть про это. Так они смогут сохранить свою харизму и обаяние и продолжат соблазнять людей своим чувством юмора и оптимизмом.

Телец

Сейчас Тельцам не стоит допускать проколов, потому что они могут привести к распаду отношений. Эксперты рекомендуют быть внимательными к чувствам окружающих.

Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно опираться только на свое мнение и опыт. Непрошеные советы стоит обходить стороной.

Рак

У людей этого знака Зодиака могут возникнуть неполадки в любви и в семейной жизни. Эксперты рекомендуют больше времени проводить со второй половинкой.

Лев

Львам любовь сейчас стоит отодвинуть на второй план. Лучше сфокусироваться на рабочих делах и на домашнем быте.

Дева

У Дев в начале недели поиски любви будут очень сильно затруднены. С 30 сентября можно будет понемногу начинать проявлять активность в отношении противоположного пола.

Весы

На этой неделе ночные светила и планеты лишат этих людей обаяния и изобретательности. Сейчас Весам нельзя унывать и опускать руки.

Скорпион

Позитивный настрой на этой неделе сделает Скорпионов сильнее, мудрее и позволит преодолеть любые преграды на пути.

Стрелец

У обожаемых всеми популярных личностей в любви все будет как всегда хорошо. Любителям уединения сейчас необходимо обратить внимание на свое здоровье.

Козерог

К жизненным неурядицам эксперты рекомендуют относиться проще, по-философски. В любом негативном событии есть толика чего-то хорошего.

Водолей

Успехи в любви будут напрямую зависеть от тонуса и энергетики Водолеев, поэтому им стоит попрактиковать медитацию. С ней в амурной сфере все будет складываться успешно.

Рыбы

Рыбам стоит временно приостановить знакомства, потому что есть вероятность наткнуться на манипулятора или просто токсичного человека.