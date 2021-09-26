Любовний гороскоп на тиждень: Левам краще сфокусуватися на роботі, а Водоліям — попрактикувати медитацію

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 27 вересня по 3 жовтня 2021 року

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі або налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад зірок і планет. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

Овнам для того, щоб стати успішніше в любові, необхідно долати образи. Якщо є те, що виводить цих людей з себе і наповнює негативною енергією, їм необхідно забути про це. Так вони зможуть зберегти свою харизму і чарівність і продовжать спокушати людей своїм почуттям гумору і оптимізмом.

Телець

Зараз Тельцям не варто допускати проколів, тому що вони можуть привести до розпаду відносин. Експерти рекомендують бути уважними до почуттів оточуючих.

Близнюки

Близнюкам на цьому тижні потрібно спиратися тільки на свою думку і досвід. Непрохані поради варто обходити стороною.

Рак

У людей цього знаку Зодіаку можуть виникнути неполадки в любові і в сімейному житті. Експерти рекомендують більше часу проводити зі своєю половиною.

Лев

Левам кохання зараз стоїть відсунути на другий план. Краще сфокусуватися на робочих справах і на домашньому побуті.

Діва

У Дів на початку тижня пошуки любові будуть дуже сильно ускладнені. З 30 вересня можна буде потроху починати проявляти активність щодо протилежної статі.

Терези

На цьому тижні нічні світила і планети позбавлять цих людей чарівності і винахідливості. Зараз Терезам не можна сумувати і опускати руки.

Скорпіон

Позитивний настрій на цьому тижні зробить Скорпіонів сильнішими, мудрішими і дозволить подолати будь-які перешкоди на шляху.

Стрілець

У обожнюваних усіма популярних особистостей в любові все буде як завжди добре. Любителям усамітнення зараз необхідно звернути увагу на своє здоров’я.

Козеріг

До життєвих негараздів експерти рекомендують ставитися простіше, по-філософськи. У будь-якої негативної події є дещиця чогось хорошого.

Водолій

Успіхи в коханні будуть прямо залежати від тонусу і енергетики Водоліїв, тому їм варто попрактикувати медитацію. З нею в любовній сфері все буде складатися успішно.

Риби

Рибам варто тимчасово призупинити знайомства, тому що є ймовірність наштовхнутися на маніпулятора або просто токсичну людину.