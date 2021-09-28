Гороскоп на 28 сентября: Весам не стоит скромничать, а Рыбам - действовать импульсивно
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Астрологический прогноз на вторник, 28 сентября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато в последствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не торопите события – сегодня не все будет получаться так быстро, как вы хотели бы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Дела, начатые сегодня, могут принести успех в течение длительного времени.
Рак (22 июня — 22 июля)
День располагает к решительным поступкам, проявлению характера, силы воли, поэтому не тяните с важным решением до вечера.
Лев (23 июля — 23 августа)
Непростой день во всех отношениях, особенно в общении с окружающими. Сегодня даже между близкими людьми вероятно непонимание, скандалы или негативные события.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Звезды советуют вам проявить активность и постараться не конфликтовать с окружающими, особенно с теми, кто рядом.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать — произнесите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться надолго.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не позволяйте собой манипулировать – сегодня вероятно обострение отношений с окружающими и конфликты на ровном месте.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не лучший день для начала новых дел и изобретений – сегодня вы постоянно будете сталкиваться с препятствиями и трудностями, особенно в первой половине дня.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Звезды обещают вам благоприятный день для примирения с близкими, неформального общения и отдыха на природе.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Некоторые дела, о которых вы забыли, сегодня снова могут напомнить о себе, поэтому не теряйте терпения и действуйте как можно скорее.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Звезды советуют вам не торопить события и не действовать импульсивно – в этот день еще многое поменяется, и вам придется вести себя совершенно не так, как вы планировали.
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