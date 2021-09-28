Укр

Гороскоп на 28 сентября: Весам не стоит скромничать, а Рыбам - действовать импульсивно

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 28 сентября
Гороскоп на 28 сентября

Астрологический прогноз на вторник, 28 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато в последствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не торопите события – сегодня не все будет получаться так быстро, как вы хотели бы. 

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Дела, начатые сегодня, могут принести успех в течение длительного времени.

Рак (22 июня — 22 июля)

День располагает к решительным поступкам, проявлению характера, силы воли, поэтому не тяните с важным решением до вечера. 

Лев (23 июля — 23 августа)

Непростой день во всех отношениях, особенно в общении с окружающими. Сегодня даже между близкими людьми вероятно непонимание, скандалы или негативные события.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды советуют вам проявить активность и постараться не конфликтовать с окружающими, особенно с теми, кто рядом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать — произнесите это вслух. В противном случае с вашим мнением могут перестать считаться надолго.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не позволяйте собой манипулировать – сегодня вероятно обострение отношений с окружающими и конфликты на ровном месте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не лучший день для начала новых дел и изобретений – сегодня вы постоянно будете сталкиваться с препятствиями и трудностями, особенно в первой половине дня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды обещают вам благоприятный день для примирения с близкими, неформального общения и отдыха на природе. 

Водолей (20 января — 19 февраля)

Некоторые дела, о которых вы забыли, сегодня снова могут напомнить о себе, поэтому не теряйте терпения и действуйте как можно скорее.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют вам не торопить события и не действовать импульсивно – в этот день еще многое поменяется, и вам придется вести себя совершенно не так, как вы планировали.

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#Гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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