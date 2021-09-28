Гороскоп на 28 вересня: Терезам не варто соромитись, а Рибам — діяти імпульсивно
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Астрологічний прогноз на вівторок, 28 вересня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні вам доведеться піти на деякі жертви, зате надалі ваші нинішні дії принесуть вельми корисні плоди.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Чи не квапте події — сьогодні не все буде виходити так швидко, як ви хотіли б.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Справи, розпочаті сьогодні, можуть принести успіх протягом тривалого часу.
Рак (22 червня — 22 липня)
День в своєму розпорядженні до рішучих вчинків, прояву характеру, сили волі, тому не зволікайте з важливим рішенням до вечора.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Непростий день у всіх відносинах, особливо в спілкуванні з оточуючими. Сьогодні навіть між близькими людьми ймовірно нерозуміння, скандали або негативні події.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Зірки радять вам проявити активність і постаратися не конфліктувати з оточуючими, особливо з тими, хто поруч.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні вам не варто особливо скромничати, якщо вам є що сказати — скажіть це вголос. В іншому випадку з вашою думкою можуть перестати вважатися надовго.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Не дозволяйте собою маніпулювати — сьогодні ймовірне загострення відносин з оточуючими і конфлікти на рівному місці.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Чи не найкращий день для початку нових справ і винаходів — сьогодні ви постійно будете стикатися з перешкодами і труднощами, особливо в першій половині дня.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки обіцяють вам сприятливий день для примирення з близькими, неформального спілкування та відпочинку на природі.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Деякі справи, про які ви забули, сьогодні знову можуть нагадати про себе, тому не втрачайте терпіння і дійте якомога швидше.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Зірки радять вам не квапити події і не діяти імпульсивно — в цей день ще багато зміниться, і вам доведеться поводитися зовсім по-іншому, як ви планували.
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