Гороскоп на 28 вересня: Терезам не варто соромитись, а Рибам — діяти імпульсивно

Астрологічний прогноз на вівторок, 28 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам доведеться піти на деякі жертви, зате надалі ваші нинішні дії принесуть вельми корисні плоди.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чи не квапте події — сьогодні не все буде виходити так швидко, як ви хотіли б.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Справи, розпочаті сьогодні, можуть принести успіх протягом тривалого часу.

Рак (22 червня — 22 липня)

День в своєму розпорядженні до рішучих вчинків, прояву характеру, сили волі, тому не зволікайте з важливим рішенням до вечора.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Непростий день у всіх відносинах, особливо в спілкуванні з оточуючими. Сьогодні навіть між близькими людьми ймовірно нерозуміння, скандали або негативні події.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки радять вам проявити активність і постаратися не конфліктувати з оточуючими, особливо з тими, хто поруч.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вам не варто особливо скромничати, якщо вам є що сказати — скажіть це вголос. В іншому випадку з вашою думкою можуть перестати вважатися надовго.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не дозволяйте собою маніпулювати — сьогодні ймовірне загострення відносин з оточуючими і конфлікти на рівному місці.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Чи не найкращий день для початку нових справ і винаходів — сьогодні ви постійно будете стикатися з перешкодами і труднощами, особливо в першій половині дня.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки обіцяють вам сприятливий день для примирення з близькими, неформального спілкування та відпочинку на природі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Деякі справи, про які ви забули, сьогодні знову можуть нагадати про себе, тому не втрачайте терпіння і дійте якомога швидше.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки радять вам не квапити події і не діяти імпульсивно — в цей день ще багато зміниться, і вам доведеться поводитися зовсім по-іншому, як ви планували.