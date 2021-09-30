Гороскоп на 30 сентября: Ракам понадобится терпение, а Львам не стоит давать деньги в долг

Астрологический прогноз на четверг, 30 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

30 сентября от ваших шагов (и степени их оперативности) будет зависеть будущее окружающих. Не тяните с принятием решений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вы решите устроить избраннику допрос с пристрастием, перенесите его на другой день.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются.

Рак (22 июня — 22 июля)

От вас в этот день понадобится терпение. И мудрость. Если вы увидите, что любимый человек не справляется со своими задачами, не спешите смеяться над ним — лучше помогите.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы вполне можете помочь страждущему человеку советом, если он, конечно, в нем нуждается, а вот в долг давать не стоит.

Дева (24 августа — 23 сентября)

30 сентября вы можете получить занятное предложение. Только обязательно обсудите с партнером, соглашаться на него или нет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

30 сентября вы можете оказаться в нужное время в нужном месте. Главное — понять, что это тот самый момент.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы, и даже немного лучше. Примите поздравления.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы увидите, что вторая половинка находится на грани ссоры с кем-то (родными или коллегами), попробуйте дать ей совет со стороны.

Водолей (20 января — 19 февраля)

30 сентября от вас мало что будет зависеть, так что просто занимайтесь своими делами. Если что-то пойдет не так, тогда и начнете суетиться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

30 сентября у вас все будет получаться на редкость быстро. Попробуйте охватить как можно больше дел — запала хватит только на один день.