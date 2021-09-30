Гороскоп на 30 вересня: Ракам знадобиться терпіння, а Левам не варто давати гроші в борг
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Астрологічний прогноз на четвер, 30 вересня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
30 вересня від ваших кроків (і ступеня їх оперативності) буде залежати майбутнє оточуючих. Не тягніть з прийняттям рішень.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Якщо ви вирішите влаштувати обранцеві допит з пристрастю, перенесіть його на інший день.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні ви схильні будете битися головою в незачинені двері. Перш ніж впадати в паніку, перевірте, в який бік вони відкриваються.
Рак (22 червня — 22 липня)
Від вас в цей день знадобиться терпіння. І мудрість. Якщо ви побачите, що кохана людина не справляється зі своїми завданнями, не поспішайте сміятися над ним — краще допоможіть.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні ви цілком можете допомогти стражденній людині порадою, якщо вона, звичайно, в ній має потребу, а ось в борг давати не варто.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
30 вересня ви можете отримати цікаву пропозицію. Тільки обов’язково обговоріть з партнером, погоджуватися на нього чи ні.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цей день просто необхідно віддати романтичним пригодам.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
30 вересня ви можете опинитися в потрібний час в потрібному місці. Головне — зрозуміти, що це той самий момент.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні все буде саме так, як вам хотілося б, і навіть трохи краще. Прийміть поздоровлення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Якщо ви побачите, що друга половинка знаходиться на межі сварки з кимось (рідними чи колегами), спробуйте дати їй пораду з боку.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
30 вересня від вас мало що залежатиме, так що просто займайтеся своїми справами. Якщо щось піде не так, тоді і почнете метушитися.
Риби (20 лютого — 20 березня)
30 вересня біля вас все буде виходити на рідкість швидко. Спробуйте охопити якомога більше справ — запала вистачить тільки на один день.
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