Гороскоп на 30 вересня: Ракам знадобиться терпіння, а Левам не варто давати гроші в борг

Астрологічний прогноз на четвер, 30 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

30 вересня від ваших кроків (і ступеня їх оперативності) буде залежати майбутнє оточуючих. Не тягніть з прийняттям рішень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо ви вирішите влаштувати обранцеві допит з пристрастю, перенесіть його на інший день.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви схильні будете битися головою в незачинені двері. Перш ніж впадати в паніку, перевірте, в який бік вони відкриваються.

Рак (22 червня — 22 липня)

Від вас в цей день знадобиться терпіння. І мудрість. Якщо ви побачите, що кохана людина не справляється зі своїми завданнями, не поспішайте сміятися над ним — краще допоможіть.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні ви цілком можете допомогти стражденній людині порадою, якщо вона, звичайно, в ній має потребу, а ось в борг давати не варто.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

30 вересня ви можете отримати цікаву пропозицію. Тільки обов’язково обговоріть з партнером, погоджуватися на нього чи ні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день просто необхідно віддати романтичним пригодам.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

30 вересня ви можете опинитися в потрібний час в потрібному місці. Головне — зрозуміти, що це той самий момент.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні все буде саме так, як вам хотілося б, і навіть трохи краще. Прийміть поздоровлення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо ви побачите, що друга половинка знаходиться на межі сварки з кимось (рідними чи колегами), спробуйте дати їй пораду з боку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

30 вересня від вас мало що залежатиме, так що просто займайтеся своїми справами. Якщо щось піде не так, тоді і почнете метушитися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

30 вересня біля вас все буде виходити на рідкість швидко. Спробуйте охопити якомога більше справ — запала вистачить тільки на один день.