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Гороскоп на 2 октября: Ракам можно браться за новые проекты, а Овнам нельзя переутомляться

Автор
Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 2 октября 2021
Гороскоп на 2 октября 2021

Астрологический прогноз на субботу, 2 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня нужно постараться управлять своими эмоциями, особенно это касается тех, кто работает с людьми. Эксперты рекомендуют не переутомляться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сутки идеальны для любовных дел. Ночные светила и планеты рекомендуют взять инициативу в свои руки, если хотите сохранить крепкие отношения в семье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь больше времени проводить с друзьями и близкими людьми. Полезны в этот день шопинг и прогулки на свежем воздухе.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день можно браться за любые сложные дела и проекты. Звезды усилят ваше шестое чувство, поэтому решения на сложные вопросы придут сами собой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Эксперты рекомендуют не предавать личные убеждения в эту субботу. Во второй половине дня ждите внеплановых сюрпризов от близких или второй половинки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты рекомендуют проявлять сдержанность в отношении дорогих вам людей. Сегодня ваше спокойствие и доброта помогут укрепить дружбу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь сегодня иметь под рукой план "Б" на случай срыва основного, и на помощь со стороны рассчитывать не стоит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачными будут новые знакомства, переговоры и командировки. Вторую половину дня нужно скоротать за чтением книги или просмотром интеллектуального кино. Это повысит вашу мотивацию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день нужно уделить больше внимания своей второй половинке. Вероятно, вам придется пожертвовать некоторыми собственными интересами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не стоит самоутверждаться за счет других. Защищайте слабых и бросайте вызов тем, кто сильнее вас.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Мысли о будущем заставят вас идти вперед. Не думайте о прошлом, не вспоминайте ошибок.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не стоит сегодня отвечать на провокации окружающих людей. Так вы только потратите время зря, а еще и подпортите настроение. Эксперты рекомендуют фокусироваться только на приятных вещах.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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