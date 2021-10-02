Гороскоп на 2 жовтня: Ракам можна братися за нові проекти, а Овнам не варто перевтомлюватися
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Астрологічний прогноз на суботу, 2 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні потрібно постаратися управляти своїми емоціями, особливо це стосується тих, хто працює з людьми. Експерти рекомендують не перевтомлюватися.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Доба ідеальна для любовних справ. Нічні світила і планети рекомендують взяти ініціативу в свої руки, якщо хочете зберегти міцні відносини в сім’ї.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Намагайтеся більше часу проводити з друзями і близькими людьми. Корисні в цей день шопінг і прогулянки на свіжому повітрі.
Рак (22 червня — 22 липня)
У цей день можна братися за будь-які складні справи і проекти. Зірки посилять ваше шосте чуття, тому рішення на складні питання прийдуть самі собою.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Експерти рекомендують не зраджувати особисті переконання в цю суботу. У другій половині дня чекайте позапланових сюрпризів від близьких або другої половинки.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Експерти рекомендують проявляти стриманість по відношенню до дорогих вам людей. Сьогодні ваш спокій і доброта допоможуть зміцнити дружбу.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Намагайтеся сьогодні мати під рукою план "Б" на випадок зриву основного, і на допомогу з боку розраховувати не варто.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Вдалими будуть нові знайомства, переговори та відрядження. Другу половину дня потрібно скоротати за читанням книги або переглядом інтелектуального кіно. Це підвищить вашу мотивацію.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
У цей день потрібно приділити більше уваги своїй другій половинці. Ймовірно, вам доведеться пожертвувати деякими власними інтересами.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Не варто самостверджуватися за рахунок інших. Захищайте слабких і кидайте виклик тим, хто сильніший за вас.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Думки про майбутнє змусять вас йти вперед. Не думайте про минуле, не згадуйте помилок.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не варто сьогодні відповідати на провокації оточуючих людей. Так ви тільки витратите час даремно, а ще й зіпсуєте настрій. Експерти рекомендують фокусуватися тільки на приємних речах.
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