Гороскоп на 12 октября: Львам не стоит делиться с кем-то своими планами, а Весам - искать скрытый смысл
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Астрологический прогноз на вторник, 12 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься спортом. Эксперты рекомендуют больше ходить И меньше лениться.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Старайтесь избегать в этот день переедания, физической и эмоциональной перегрузки. Сегодня не стоит резко реагировать на критику, особенно на работе.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Идеальный день для занятий домашними делами, планирования дел на будущее. Можно также совершать дорогостоящие покупки.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вам предстоит взять на себя роль наставника. Вместо активного участия в событиях стоит занять позицию наблюдателя. Пригодиться гибкость и готовность подстроиться под обстоятельства.
Лев (23 июля — 23 августа)
Активность ночных светил сегодня оставляет желать лучшего. Не рассказывайте никому о своих планах.
Дева (24 августа — 23 сентября)
В амурной сфере вас ожидают приятные сюрпризы. В такие дни не стоит пытаться преуспеть сразу во всем.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не ищите скрытый смысл во всем происходящем, потому что его попросту нет.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эксперты не советуют проявлять излишний энтузиазм. Лучше положиться на помощь или рекомендации более опытных людей.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Оставайтесь сегодня спокойными в любой ситуации. Вечером наступит удачное время для знакомств и свиданий.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Бояться проблем на любовном фронте не стоит, впереди возможность укрепить отношения. Одиноким людям знака лучше не приостанавливать поиски.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Эксперты рекомендуют никому не рассказывать о своих планах и целях. День подходит для духовных поисков и практик.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Решать любой вопрос сегодня стоит не ревностью, а хитростью. В общении с людьми понадобится тактичность.
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