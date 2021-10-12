Укр

Гороскоп на 12 октября: Львам не стоит делиться с кем-то своими планами, а Весам - искать скрытый смысл

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп на 12 октября 2021 год
Гороскоп на 12 октября 2021 год

Астрологический прогноз на вторник, 12 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься спортом. Эксперты рекомендуют больше ходить И меньше лениться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Старайтесь избегать в этот день переедания, физической и эмоциональной перегрузки. Сегодня не стоит резко реагировать на критику, особенно на работе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Идеальный день для занятий домашними делами, планирования дел на будущее. Можно также совершать дорогостоящие покупки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам предстоит взять на себя роль наставника. Вместо активного участия в событиях стоит занять позицию наблюдателя. Пригодиться гибкость и готовность подстроиться под обстоятельства.

Лев (23 июля — 23 августа)

Активность ночных светил сегодня оставляет желать лучшего. Не рассказывайте никому о своих планах.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В амурной сфере вас ожидают приятные сюрпризы. В такие дни не стоит пытаться преуспеть сразу во всем.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не ищите скрытый смысл во всем происходящем, потому что его попросту нет.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эксперты не советуют проявлять излишний энтузиазм. Лучше положиться на помощь или рекомендации более опытных людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Оставайтесь сегодня спокойными в любой ситуации. Вечером наступит удачное время для знакомств и свиданий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Бояться проблем на любовном фронте не стоит, впереди возможность укрепить отношения. Одиноким людям знака лучше не приостанавливать поиски.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эксперты рекомендуют никому не рассказывать о своих планах и целях. День подходит для духовных поисков и практик.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Решать любой вопрос сегодня стоит не ревностью, а хитростью. В общении с людьми понадобится тактичность.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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