Гороскоп на 12 жовтня: Левам не варто ділитися з кимось своїми планами, а Терезам - шукати прихований сенс
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Астрологічний прогноз на вівторок, 12 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні можна вирушати в далеку дорогу, займатися спортом. Експерти рекомендують більше ходити І менше лінуватися.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Намагайтеся уникати в цей день переїдання, фізичного та емоційного перевантаження. Сьогодні не варто різко реагувати на критику, особливо на роботі.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Ідеальний день для занять домашніми справами, планування справ на майбутнє. Можна також здійснювати дорогі покупки.
Рак (22 червня — 22 липня)
Вам належить взяти на себе роль наставника. Замість активної участі в подіях варто зайняти позицію спостерігача. Стануть в нагоді гнучкість і готовність підлаштуватися під обставини.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Активність нічних світил сьогодні залишає бажати кращого. Не розказуйте нікому про свої плани.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
У любовної сфері вас чекають приємні сюрпризи. У такі дні не варто намагатися досягти успіху відразу в усьому.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не шукайте прихований сенс у всьому, що відбувається, тому що його просто немає.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Експерти не радять проявляти зайвий ентузіазм. Краще покластися на допомогу або рекомендації більш досвідчених людей.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Залишайтеся сьогодні спокійними в будь-якій ситуації. Увечері настане вдалий час для знайомств і побачень.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Боятися проблем на любовному фронті не варто, попереду можливість зміцнити відносини. Одиноким людям знаку краще не припиняти пошуки.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Експерти рекомендують нікому не розповідати про свої плани та цілі. День підходить для духовних пошуків і практик.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Вирішувати будь-яке питання сьогодні треба не ревнощами, а хитрістю. У спілкуванні з людьми знадобиться тактовність.
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