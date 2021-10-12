Гороскоп на 12 жовтня: Левам не варто ділитися з кимось своїми планами, а Терезам - шукати прихований сенс

Астрологічний прогноз на вівторок, 12 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні можна вирушати в далеку дорогу, займатися спортом. Експерти рекомендують більше ходити І менше лінуватися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся уникати в цей день переїдання, фізичного та емоційного перевантаження. Сьогодні не варто різко реагувати на критику, особливо на роботі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ідеальний день для занять домашніми справами, планування справ на майбутнє. Можна також здійснювати дорогі покупки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам належить взяти на себе роль наставника. Замість активної участі в подіях варто зайняти позицію спостерігача. Стануть в нагоді гнучкість і готовність підлаштуватися під обставини.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Активність нічних світил сьогодні залишає бажати кращого. Не розказуйте нікому про свої плани.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У любовної сфері вас чекають приємні сюрпризи. У такі дні не варто намагатися досягти успіху відразу в усьому.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не шукайте прихований сенс у всьому, що відбувається, тому що його просто немає.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти не радять проявляти зайвий ентузіазм. Краще покластися на допомогу або рекомендації більш досвідчених людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Залишайтеся сьогодні спокійними в будь-якій ситуації. Увечері настане вдалий час для знайомств і побачень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Боятися проблем на любовному фронті не варто, попереду можливість зміцнити відносини. Одиноким людям знаку краще не припиняти пошуки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Експерти рекомендують нікому не розповідати про свої плани та цілі. День підходить для духовних пошуків і практик.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вирішувати будь-яке питання сьогодні треба не ревнощами, а хитрістю. У спілкуванні з людьми знадобиться тактовність.