Гороскоп на 13 октября: Козерогам стоит прислушаться к интуиции, а Стрельцам - упорно доказывать свою точку зрения

Астрологический прогноз на среду, 13 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если вас в этот день будет кто-то доставать из коллег, отнеситесь к этому спокойно. За нервы вам никто не будет доплачивать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вторая половинка может в этот день буквально вытащить вас из состояния депрессии. Позвольте ей сделать это.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.

Лев (23 июля — 23 августа)

Берегите здоровье, призывают звезды. В этот день что-то может его подорвать. Если есть возможность, отложите любые вмешательства в организм.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных. Окунитесь в них полностью, и день не пройдет даром.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если в этот день вы получите задачу, отнеситесь к ней максимально серьезно. Причем совершенно не важно, откуда она поступит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день любимый человек может вас "продавить", предупреждают звезды. И призывают быть более жестким. Не поддавайтесь на провокации и хитрые уловки партнера.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если в этот день начальство будет против ваших идей, не пасуйте — доказывайте свою точку зрения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

13 октября вы можете оказаться перед непростым выбором: испортить отношения с коллегами или подвести близкого человека. Звезды призывают прислушаться к интуиции.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Единственное, что сегодня от вас потребуется — это быть в нужном месте, в нужное время.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту среду перед вами откроются новые возможности, говорят звезды. Важно не упустить их. Поэтому соглашайтесь на любое заманчивое предложение, поступившее вам 13 октября.