Гороскоп на 13 жовтня: Козерогам варто прислухатися до інтуїції, а Стрільцям — наполегливо доводити свою точку зору

Астрологічний прогноз на середу, 13 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Якщо вас в цей день буде хтось діставати з колег, поставтеся до цього спокійно. За нерви вам ніхто не буде доплачувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Друга половинка може в цей день буквально витягнути вас зі стану депресії. Дозвольте їй зробити це.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви будете дуже щасливі. Основне завдання буде полягати в тому, щоб не зарватися і не вирішити, що так буде завжди.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам дуже знадобиться ваша інтуїція. Якщо ж вона раптом відмовиться працювати, постарайтеся скористатися інтуїцією кого-небудь з родичів чи знайомих.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Бережіть здоров’я, закликають зірки. У цей день щось може його підірвати. Якщо є можливість, відкладіть будь-які втручання в організм.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви будете перебувати в світі почуттів, причому досить приємних. Пориньте в них повністю, і день дасть свої плоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо в цей день ви отримаєте завдання, поставтеся до неї максимально серйозно. Причому абсолютно не важливо, звідки вона надійде.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У цей день кохана людина може вас "продавити", попереджають зірки. І закликають бути більш жорстким. Не піддавайтеся на провокації і хитрі виверти партнера.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Якщо в цей день начальство буде проти ваших ідей, які не пасуйте — доводьте свою точку зору.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

13 жовтня ви можете опинитися перед непростим вибором: зіпсувати відносини з колегами або підвести близької людини. Зірки закликають прислухатися до інтуїції.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Єдине, що сьогодні від вас буде потрібно — це бути в потрібному місці, в потрібний час.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї середи перед вами відкриються нові можливості, кажуть зірки. Важливо не упустити їх. Тому погоджуйтеся на будь-яку привабливу пропозицію, яка надійшла вам 13 жовтня.