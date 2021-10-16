Гороскоп на 16 октября: Скорпионам важно не допускать конфликтов, а Козерогам - уметь ставить границы
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Астрологический прогноз на субботу, 16 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня может напасть апатия. Не срывайте злость на близких и друзьях, а также не говорите окружающим о своих чувствах.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня нельзя рисковать и подвергать себя опасности. Вторая половина дня прекрасно подойдет для духовных практик.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня возможно общение с неприятным для вас человеком. Не стоит переживать по этому поводу. Эксперты рекомендуют думать о хорошем.
Рак (22 июня — 22 июля)
Эксперты рекомендуют воспользоваться временным затишьем, чтобы отдохнуть от дел и набраться сил.
Лев (23 июля — 23 августа)
Не стоит сегодня рисковать или полагаться на случайности. Старайтесь быть хладнокровными, расчетливыми, мотивированными и трудолюбивыми.
Дева (24 августа — 23 сентября)
День будет хорош для решения бюрократических вопросов, особенно если ранее не удавалось быстро оформить нужные документы и заключить важные сделки.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня опасно полагаться на свое шестое чувство: можно неверно расценить знак свыше.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В общении с близкими сегодня важно не допускать конфликтов.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не бойтесь в это время начинать новые дела и проекты дома и на работе — успех не заставит долго ждать. Это хороший день для физической активности.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Лучший способ самозащиты сегодня — умение ставить границы и не переступать их.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Чтобы не встретить следующий день в ворохе обязанностей и свалившихся дел, важно без отлагательств приступить к делу, не оттягивая момент.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня будет легко обзавестись полезными привычками, поэтому эксперты рекомендуют отдать приоритет духовным практикам, правильному питанию и спорту.
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