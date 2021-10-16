Укр

Гороскоп на 16 октября: Скорпионам важно не допускать конфликтов, а Козерогам - уметь ставить границы

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Гороскоп на 16 октября 2021 год
Гороскоп на 16 октября 2021 год

Астрологический прогноз на субботу, 16 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня может напасть апатия. Не срывайте злость на близких и друзьях, а также не говорите окружающим о своих чувствах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня нельзя рисковать и подвергать себя опасности. Вторая половина дня прекрасно подойдет для духовных практик.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня возможно общение с неприятным для вас человеком. Не стоит переживать по этому поводу. Эксперты рекомендуют думать о хорошем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эксперты рекомендуют воспользоваться временным затишьем, чтобы отдохнуть от дел и набраться сил.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит сегодня рисковать или полагаться на случайности. Старайтесь быть хладнокровными, расчетливыми, мотивированными и трудолюбивыми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет хорош для решения бюрократических вопросов, особенно если ранее не удавалось быстро оформить нужные документы и заключить важные сделки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня опасно полагаться на свое шестое чувство: можно неверно расценить знак свыше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В общении с близкими сегодня важно не допускать конфликтов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не бойтесь в это время начинать новые дела и проекты дома и на работе — успех не заставит долго ждать. Это хороший день для физической активности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Лучший способ самозащиты сегодня — умение ставить границы и не переступать их.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Чтобы не встретить следующий день в ворохе обязанностей и свалившихся дел, важно без отлагательств приступить к делу, не оттягивая момент.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня будет легко обзавестись полезными привычками, поэтому эксперты рекомендуют отдать приоритет духовным практикам, правильному питанию и спорту.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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