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Гороскоп на 16 жовтня: Скорпіонам важливо не допускати конфліктів, а Козерогам — вміти ставити кордону

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Гороскоп на 16 жовтня 2021 рік
Гороскоп на 16 жовтня 2021 рік

Астрологічний прогноз на суботу, 16 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні може напасти апатія. Не зривайте злість на близьких і друзів, а також не кажіть оточуючим про свої почуття.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні не можна ризикувати і наражатися на небезпеку. Друга половина дня прекрасно підійде для духовних практик.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можливе спілкування з неприємною для вас людиною. Не варто переживати з цього приводу. Експерти рекомендують думати про хороше.

Рак (22 червня — 22 липня)

Експерти рекомендують скористатися тимчасовим затишшям, щоб відпочити від справ і набратися сил.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не варто сьогодні ризикувати або покладатися на випадковості. Намагайтеся бути холоднокровними, розважливими, мотивованими і працьовитими.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День буде хороший для вирішення бюрократичних питань, особливо якщо раніше не вдавалося швидко оформити потрібні документи і укласти важливі угоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні небезпечно покладатися на своє шосте чуття: можна невірно розцінити знак згори.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У спілкуванні з близькими сьогодні важливо не допускати конфліктів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не бійтеся в цей час починати нові справи і проекти вдома і на роботі — успіх не змусить довго чекати. Це хороший день для фізичної активності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Кращий спосіб самозахисту сьогодні — вміння ставити кордону і не переступати їх.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Щоб не зустріти наступний день в купі обов’язків і справ, важливо без зволікань приступити до справи, не відтягуючи момент.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні буде легко обзавестися корисними звичками, тому експерти рекомендують віддати пріоритет духовним практикам, правильному харчуванню та спорту.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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