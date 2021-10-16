Гороскоп на 16 жовтня: Скорпіонам важливо не допускати конфліктів, а Козерогам — вміти ставити кордону
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Астрологічний прогноз на суботу, 16 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні може напасти апатія. Не зривайте злість на близьких і друзів, а також не кажіть оточуючим про свої почуття.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні не можна ризикувати і наражатися на небезпеку. Друга половина дня прекрасно підійде для духовних практик.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні можливе спілкування з неприємною для вас людиною. Не варто переживати з цього приводу. Експерти рекомендують думати про хороше.
Рак (22 червня — 22 липня)
Експерти рекомендують скористатися тимчасовим затишшям, щоб відпочити від справ і набратися сил.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Не варто сьогодні ризикувати або покладатися на випадковості. Намагайтеся бути холоднокровними, розважливими, мотивованими і працьовитими.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
День буде хороший для вирішення бюрократичних питань, особливо якщо раніше не вдавалося швидко оформити потрібні документи і укласти важливі угоди.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні небезпечно покладатися на своє шосте чуття: можна невірно розцінити знак згори.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
У спілкуванні з близькими сьогодні важливо не допускати конфліктів.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не бійтеся в цей час починати нові справи і проекти вдома і на роботі — успіх не змусить довго чекати. Це хороший день для фізичної активності.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Кращий спосіб самозахисту сьогодні — вміння ставити кордону і не переступати їх.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Щоб не зустріти наступний день в купі обов’язків і справ, важливо без зволікань приступити до справи, не відтягуючи момент.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні буде легко обзавестися корисними звичками, тому експерти рекомендують віддати пріоритет духовним практикам, правильному харчуванню та спорту.
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