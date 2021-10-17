Бизнес-гороскоп на неделю: Козерогам стоит заняться шопингом, а Близнецам - избегать трат

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 18 по 24 октября 2021 года

Чтобы ваше положение в финансовой сфере на этой неделе улучшилось, старайтесь прислушиваться к советам астрологов.

Овен

Будут успешными дела, требующие движения, активности, решительности. В этот день лучше избегать трат.

Телец

Астрологи призывают Тельцов к новым делам, обучению, к началу нового пути, смене обстановки и даже жизненного курса.

Близнецы

На этой неделе важно не поддаваться деструктивным мыслям. Близнецам стоит верить в свой успех и не тратить деньги попусту.

Рак

В работе и в бизнесе Ракам стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Эксперты рекомендуют прислушиваться к себе даже при выборе товара в магазине.

Лев

Звезды и планеты рекомендуют оставить страхи и опасения. От Львов потребуется внимание к деталям.

Дева

Самая продуктивная неделя октября. Можно браться за сложные дела и задачи, принимать важные решения. В уикенд можно заняться шопингом.

Весы

На этой неделе Весам стоит взять паузу в делах и посвятить время своим близким, хобби. Хороший период для обретения новых навыков.

Скорпион

Сейчас лучше отложить важные дела на потом. В финансовом плане будет все спокойно.

Стрелец

Благоприятное время для увеличения доходов и оптимизации расходов. Хороший период для работы в команде.

Козерог

Ночные светила сделают Козерогов на этой неделе самокритичными. Можно заняться дорогостоящими покупками.

Водолей

Важные дела необходимо довести до логического завершения. Эта неделя станет временем вдохновения.

Рыбы

Эксперты рекомендуют Рыбам делать упор на профессиональный рост. Удача, деньги и перемены притянутся силой мысли.