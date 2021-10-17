Бізнес-гороскоп на тиждень: Козерогам варто зайнятися шопінгом, а Близнюкам — уникати витрат

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 18 по 24 жовтня 2021 року

Щоб ваше становище у фінансовій сфері на цьому тижні покращилось, намагайтеся прислухатися до порад астрологів.

Овен

Будуть успішними справи, що вимагають руху, активності, рішучості. У цей день краще уникати витрат.

Телець

Астрологи закликають Тельців до нових справ, навчання, до початку нового шляху, зміни обстановки і навіть життєвого курсу.

Близнюки

На цьому тижні важливо не піддаватися деструктивним думкам. Близнюкам варто вірити в свій успіх і не витрачати гроші даремно.

Рак

У роботі і в бізнесі Ракам варто прислухатися до внутрішнього голосу. Експерти рекомендують прислухатися до себе навіть при виборі товару в магазині.

Лев

Зірки і планети рекомендують залишити страхи і побоювання. Від Левів буде потрібна увага до деталей.

Діва

Найпродуктивніший тиждень жовтня. Можна братися за складні справи і завдання, приймати важливі рішення. У вікенд можна зайнятися шопінгом.

Терези

На цьому тижні Терезам варто взяти паузу в справах і присвятити час своїм близьким, хобі. Хороший період для набуття нових навичок.

Скорпіон

Зараз краще відкласти важливі справи на потім. У фінансовому плані буде все спокійно.

Стрілець

Сприятливий час для збільшення доходів і оптимізації витрат. Хороший період для роботи в команді.

Козеріг

Нічні світила зроблять Козерогів на цьому тижні самокритичними. Можна зайнятися дорогими покупками.

Водолій

Важливі справи необхідно довести до логічного завершення. Цей тиждень стане часом натхнення.

Риби

Експерти рекомендують Рибам робити упор на професійне зростання. Удача, гроші і зміни притягнуться силою думки.