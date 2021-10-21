Гороскоп на 21 октября: Скорпионам стоит бороться с эгоизмом, а Тельцам - не ввязываться в авантюры

Астрологический прогноз на четверг, 21 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Обратите внимание на свое здоровье. Отдых и релаксация помогут вам сегодня избавиться от недомогания и переживаний.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила сегодня не в духе. В этот четверг постарайтесь отдохнуть и меньше рисковать. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня стоит добавить немного самодисциплины и ответственности. Вечер — хорошее время для отдыха, ужина с близкими людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Первая половина будет тревожной и стрессовой. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Лев (23 июля — 23 августа)

В такие дни эксперты рекомендуют не падать духом. Также не начинайте новых дел.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты рекомендуют найти время на помощь окружающей среде. Благотворительность привнесет в жизнь удачу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня стоит ждать приятных сюрпризов. Это может быть интересное новое знакомство или поступление новых предложений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день нужно бороться с эгоизмом. Думайте больше о близких людях и старайтесь помочь им в трудную минуту.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас появится желание побыть в уединении и спокойствии. Это не самая плохая идея, отмечают астрологи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В такие дни стоит больше бороться с деструктивными мыслями. В деловой и любовной сферах важно сохранять спокойствие.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Проводите больше времени с близкими — родственниками, детьми, второй половинкой. Благоприятное время для решения жилищных вопросов.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не стоит поддаваться искушениям в такие дни. Необходимо распрощаться со старыми привычками.