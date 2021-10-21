Гороскоп на 21 октября: Скорпионам стоит бороться с эгоизмом, а Тельцам - не ввязываться в авантюры
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Астрологический прогноз на четверг, 21 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Обратите внимание на свое здоровье. Отдых и релаксация помогут вам сегодня избавиться от недомогания и переживаний.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Ночные светила сегодня не в духе. В этот четверг постарайтесь отдохнуть и меньше рисковать. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня стоит добавить немного самодисциплины и ответственности. Вечер — хорошее время для отдыха, ужина с близкими людьми.
Рак (22 июня — 22 июля)
Первая половина будет тревожной и стрессовой. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.
Лев (23 июля — 23 августа)
В такие дни эксперты рекомендуют не падать духом. Также не начинайте новых дел.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Эксперты рекомендуют найти время на помощь окружающей среде. Благотворительность привнесет в жизнь удачу.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня стоит ждать приятных сюрпризов. Это может быть интересное новое знакомство или поступление новых предложений.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день нужно бороться с эгоизмом. Думайте больше о близких людях и старайтесь помочь им в трудную минуту.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня у вас появится желание побыть в уединении и спокойствии. Это не самая плохая идея, отмечают астрологи.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В такие дни стоит больше бороться с деструктивными мыслями. В деловой и любовной сферах важно сохранять спокойствие.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Проводите больше времени с близкими — родственниками, детьми, второй половинкой. Благоприятное время для решения жилищных вопросов.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не стоит поддаваться искушениям в такие дни. Необходимо распрощаться со старыми привычками.
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