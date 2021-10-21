Гороскоп на 21 жовтня: Скорпіонам варто боротися з егоїзмом, а Тельцям — не вплутуватися в авантюри
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Астрологічний прогноз на четвер, 21 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Зверніть увагу на своє здоров’я. Відпочинок і релаксація допоможуть вам сьогодні позбутися нездужання і переживань.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Нічні світила сьогодні не в дусі. Цього четверга постарайтеся відпочити і менше ризикувати. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні варто додати трохи самодисципліни та відповідальності. Вечір — хороший час для відпочинку, вечері з близькими людьми.
Рак (22 червня — 22 липня)
Перша половина буде тривожною і стресовою. Вечір краще провести в спокійній обстановці.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У такі дні експерти рекомендують не падати духом. Також не починайте нових справ.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Експерти рекомендують знайти час на допомогу навколишньому середовищу. Благодійність привнесе в життя удачу.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні варто чекати приємних сюрпризів. Це може бути цікаве нове знайомство або надходження нових пропозицій.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
У цей день потрібно боротися з егоїзмом. Думайте більше про близьких людей і намагайтеся допомогти їм у скрутну хвилину.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні у вас з’явиться бажання побути на самоті і спокої. Це не найгірша ідея, відзначають астрологи.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
У такі дні варто більше боротися з деструктивними думками. У діловій і любовної сферах важливо зберігати спокій.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Проводьте більше часу з близькими — родичами, дітьми, другою половинкою. Сприятливий час для вирішення житлових питань.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не варто піддаватися спокусам в такі дні. Необхідно розпрощатися зі старими звичками.
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