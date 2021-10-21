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Гороскоп на 21 жовтня: Скорпіонам варто боротися з егоїзмом, а Тельцям — не вплутуватися в авантюри

Автор
Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 21 жовтня 2021 рік
Гороскоп на 21 жовтня 2021 рік

Астрологічний прогноз на четвер, 21 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зверніть увагу на своє здоров’я. Відпочинок і релаксація допоможуть вам сьогодні позбутися нездужання і переживань.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила сьогодні не в дусі. Цього четверга постарайтеся відпочити і менше ризикувати. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні варто додати трохи самодисципліни та відповідальності. Вечір — хороший час для відпочинку, вечері з близькими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перша половина буде тривожною і стресовою. Вечір краще провести в спокійній обстановці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У такі дні експерти рекомендують не падати духом. Також не починайте нових справ.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти рекомендують знайти час на допомогу навколишньому середовищу. Благодійність привнесе в життя удачу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні варто чекати приємних сюрпризів. Це може бути цікаве нове знайомство або надходження нових пропозицій.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У цей день потрібно боротися з егоїзмом. Думайте більше про близьких людей і намагайтеся допомогти їм у скрутну хвилину.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні у вас з’явиться бажання побути на самоті і спокої. Це не найгірша ідея, відзначають астрологи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У такі дні варто більше боротися з деструктивними думками. У діловій і любовної сферах важливо зберігати спокій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Проводьте більше часу з близькими — родичами, дітьми, другою половинкою. Сприятливий час для вирішення житлових питань.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не варто піддаватися спокусам в такі дні. Необхідно розпрощатися зі старими звичками.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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