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Гороскоп на 23 октября: Девам стоит экономить деньги, а Водолеям - не пугаться перемен

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 23 октября 2021 год
Гороскоп на 23 октября 2021 год

Астрологический прогноз на субботу, 23 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила подарят вам сегодня много удачи за искренность и открытость. Особенно стоит быть тактичнее с близкими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту субботу Тельцам нужно помнить о законе бумеранга. Прежде чем что-то сделать или сказать, стоит подумать о том, как это отразится на окружающих.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эксперты советуют решать сегодня проблемы без лишней агрессии и обид. Ищите компромиссы и не усложняйте жизнь ни себе, ни другим.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня нужно, чтобы все было в равновесии — балансируйте между работой и отдыхом. В такие дни рисковать не стоит.

Лев (23 июля — 23 августа)

Идеальное время для активной социальной жизни. Стоит обратиться к авторитетным для вас людям за нужным советом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня. Экономьте сегодня деньги и время. Не стоит тратить драгоценные минуты впустую.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Лень и апатия могут нарушить ваши планы. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов от знакомых.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня удача широко улыбается тем, кто готов превзойти себя и вложить максимум сил в новые дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня стоит заняться домашними делами. Проблемы разрешатся сами собой, так что просто расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту субботу необходимо сбросить старый балласт. В непонятных ситуациях можно обратиться за советом к близким людям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идеальный период для знакомств. Не пугайтесь внеплановых изменений. Они принесут с собой хорошие новости.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь не срываться на близких, друзьях и коллегах, так как это может серьезно подпортить вашу репутацию.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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