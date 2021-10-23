Гороскоп на 23 октября: Девам стоит экономить деньги, а Водолеям - не пугаться перемен
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Астрологический прогноз на субботу, 23 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Ночные светила подарят вам сегодня много удачи за искренность и открытость. Особенно стоит быть тактичнее с близкими.
Телец (21 апреля — 21 мая)
В эту субботу Тельцам нужно помнить о законе бумеранга. Прежде чем что-то сделать или сказать, стоит подумать о том, как это отразится на окружающих.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Эксперты советуют решать сегодня проблемы без лишней агрессии и обид. Ищите компромиссы и не усложняйте жизнь ни себе, ни другим.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня нужно, чтобы все было в равновесии — балансируйте между работой и отдыхом. В такие дни рисковать не стоит.
Лев (23 июля — 23 августа)
Идеальное время для активной социальной жизни. Стоит обратиться к авторитетным для вас людям за нужным советом.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Эксперты советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня. Экономьте сегодня деньги и время. Не стоит тратить драгоценные минуты впустую.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Лень и апатия могут нарушить ваши планы. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов от знакомых.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня удача широко улыбается тем, кто готов превзойти себя и вложить максимум сил в новые дела.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня стоит заняться домашними делами. Проблемы разрешатся сами собой, так что просто расслабьтесь.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В эту субботу необходимо сбросить старый балласт. В непонятных ситуациях можно обратиться за советом к близким людям.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Идеальный период для знакомств. Не пугайтесь внеплановых изменений. Они принесут с собой хорошие новости.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Постарайтесь не срываться на близких, друзьях и коллегах, так как это может серьезно подпортить вашу репутацию.
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