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Гороскоп на 23 жовтня: Дівам варто економити гроші, а Водоліям — не лякатися змін

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 23 жовтня 2021 рік
Гороскоп на 23 жовтня 2021 рік

Астрологічний прогноз на суботу, 23 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила подарують вам сьогодні багато удачі за щирість і відкритість. Особливо варто бути тактовніше з близькими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї суботи Тельцям потрібно пам’ятати про закон бумерангу. Перш ніж щось зробити або сказати, варто подумати про те, як це відіб’ється на оточуючих.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Експерти радять вирішувати сьогодні проблеми без зайвої агресії і образ. Шукайте компроміси і не ускладнюйте життя ні собі, ні іншим.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні потрібно, щоб все було в рівновазі — балансуйте між роботою і відпочинком. У такі дні ризикувати не варто.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ідеальний час для активного соціального життя. Варто звернутися до авторитетних для вас людей за потрібною порадою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти радять не відхилятися від стандартного розпорядку дня. Економте сьогодні гроші і час. Не варто витрачати дорогоцінні хвилини даремно.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Лінь і апатія можуть порушити ваші плани. В кінці дня можна чекати приємних сюрпризів від знайомих.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні удача широко посміхається тим, хто готовий перевершити себе і вкласти максимум сил в нові справи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні варто зайнятися домашніми справами. Проблеми вирішаться самі собою, так що просто розслабтеся.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї суботи необхідно скинути старий баласт. У незрозумілих ситуаціях можна звернутися за порадою до близьких людей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний період для знайомств. Не лякайтеся позапланових змін. Вони принесуть з собою хороші новини.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся не зриватися на близьких, друзів і колег, так як це може серйозно зіпсувати вашу репутацію.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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