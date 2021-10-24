Любовный гороскоп на неделю: Близнецам стоит прислушиваться к внутреннему голосу, а Скорпионам - избавиться от неуверенности

Советы астрологов уберегут от промахов в личном счастье

Астрологи дали советы, как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам ночных светил. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Привлечь светлое чувство не составит труда, если оставаться оптимистами. Семейным парам стоит больше времени уделять друг другу.

Телец

Эксперты советуют людям этого знака не расстраиваться из-за проблем в личной жизни. Стоит провести время с пользой, а любовную сферу отодвинуть на другой план.

Близнецы

Перестаньте полагаться на слухи и домыслы. На этой неделе важно слушать свою интуицию.

Рак

Ракам на этой неделе необходимо быть осторожны и бдительны. Оптимистичный настрой и осторожность уберегут от опрометчивых поступков в личной жизни.

Лев

Львам на этой неделе важно оставаться в гармонии с собой и внешним миром. Энергетика ночных светил не располагает к активному развитию романтических отношений.

Дева

Девам нужно остерегаться таких черт характера, как эгоизм и самодовольство, потому что есть риск испортить взаимоотношения с близкими.

Весы

Весам в делах романтики пригодится шестое чувство. На этой неделе внутренний голос поможет принимать верные решения. Верьте в себя и не бойтесь новых знакомств.

Скорпион

Представителям этого знака Зодиака для удачи в любви нужно поработать над собой. Эксперты советуют использовать эту неделю для избавления от неуверенности, чтобы всегда оставаться позитивными.

Стрелец

Благоприятное время для романтических приключений. Стрельцам стоит использовать эту неделю для налаживания личной жизни и обретения гармонии в отношениях.

Козерог

Улучшат ситуацию в личной жизни вера в лучшее. Эксперты советуют налаживать отношения с близкими людьми, чтобы обрести гармонию. Одиноким людям этого знака нужно перестать отчаиваться и внимательно смотреть по сторонам.

Водолей

Водолеям эксперты советуют положиться на внутренний голос. Представители знака справятся с трудностями на пути к личному счастью.

Рыбы

Людям данного знака Зодиака необходимо достичь гармонии с собой. Астрологи рекомендуют Рыбам проявить чуткость по отношению к близким.