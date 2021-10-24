Любовний гороскоп на тиждень: Близнюкам варто прислухатися до внутрішнього голосу, а Скорпіонам — позбутися від невпевненості

Поради астрологів вбережуть від промахів в особистому щасті

Астрологи дали поради, як отримати успіх у протилежної статі або налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад нічних світил. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

Залучити світле почуття не складе труднощів, якщо залишатися оптимістами. Сімейним парам варто більше часу приділяти один одному.

Телець

Експерти радять людям цього знаку не засмучуватися через проблеми в особистому житті. Варто провести час з користю, а любовну сферу відсунути на другий план.

Близнюки

Перестаньте покладатися на чутки і домисли. На цьому тижні важливо слухати свою інтуїцію.

Рак

Ракам на цьому тижні необхідно бути обережними і пильними. Оптимістичний настрій і обережність вбережуть від необачних вчинків в особистому житті.

Лев

Левам на цьому тижні важливо залишатися в гармонії з собою і зовнішнім світом. Енергетика нічних світил не сприятлива до активного розвитку романтичних відносин.

Діва

Дівам потрібно остерігатися таких рис характеру, як егоїзм і самовдоволення, тому що є ризик зіпсувати взаємини з близькими.

Терези

Терезам в справах романтики стане в нагоді шосте чуття. На цьому тижні внутрішній голос допоможе приймати правильні рішення. Вірте в себе і не бійтеся нових знайомств.

Скорпіон

Представникам цього знаку Зодіака для удачі в любові потрібно попрацювати над собою. Експерти радять використовувати цей тиждень для позбавлення від невпевненості, щоб завжди залишатися позитивними.

Стрілець

Сприятливий час для романтичних пригод. Стрільцям варто використовувати цей тиждень для налагодження особистого життя і знаходження гармонії у відносинах.

Козеріг

Поліпшать ситуацію в особистому житті віра в краще. Експерти радять налагоджувати відносини з близькими людьми, щоб знайти гармонію. Одиноким людям цього знаку потрібно перестати впадати у відчай і уважно дивитися по сторонах.

Водолій

Водоліям експерти радять покластися на внутрішній голос. Представники знаку справляться з труднощами на шляху до особистого щастя.

Риби

Людям цього знаку Зодіака необхідно досягти гармонії з собою. Астрологи рекомендують Рибам проявити чуйність по відношенню до близьких.