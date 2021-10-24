Гороскоп на неделю: у Рыб ожидаются перемены на работе, а Скорпионам главное - ничего не бояться
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Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября 2021 года
Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Этот гороскоп расскажет обо всех сложностях и возможностях этой недели.
Овен
На этой неделе из-за излишней эмоциональности, поспешности и резко, неосторожно сказанного слова можно разрушить много позитивного в жизни, что создавалось долго и с трудом.
Телец
Тельцам стоит ожидать средней по продуктивности недели, которая будет более благоприятна в любви, чем в деловой сфере.
Близнецы
Опасайтесь нечестности, интриг и даже коварства, особенно со стороны женщин.
Рак
Не ввязывайтесь в любые сплетни, интриги и скандалы. Большая вероятность, что главными пострадавшими от этого станете Вы сами.
Лев
Избегайте авантюрных историй, на некоторые предложения лучше ответить нет. В выходные развлекитесь, отправьтесь в поездку или навестите своих родственников.
Дева
Девы будут очень удачливы, если они в работе применят творческие приемы или просто креативно отнесутся даже к рутине.
Весы
Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству.
Скорпион
Успех возможен по всем фронтам, главное — ничего не бояться и верить в себя.
Стрелец
Стрельцы на этой неделе могут добиться воистину грандиозных свершений, причем и в карьерной сфере, и на любовном фронте.
Козерог
Козерогам повезет только в том случае, если они будут проявлять творческое начало, оригинальность и действовать спонтанно, но не забывайте об осторожности и тактичности.
Водолей
Не откладывайте семейные дела на потом, поговорите по душам со второй половинкой, похоже, в личной сфере у вас назрели проблемы, которые не стоит игнорировать.
Рыбы
На работе ожидаются перемены. Не паникуйте. Возможно это будет предложение о повышении собственной квалификации.
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