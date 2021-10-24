Гороскоп на неделю: у Рыб ожидаются перемены на работе, а Скорпионам главное - ничего не бояться

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября 2021 года

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Этот гороскоп расскажет обо всех сложностях и возможностях этой недели.

Овен

На этой неделе из-за излишней эмоциональности, поспешности и резко, неосторожно сказанного слова можно разрушить много позитивного в жизни, что создавалось долго и с трудом.

Телец

Тельцам стоит ожидать средней по продуктивности недели, которая будет более благоприятна в любви, чем в деловой сфере.

Близнецы

Опасайтесь нечестности, интриг и даже коварства, особенно со стороны женщин.

Рак

Не ввязывайтесь в любые сплетни, интриги и скандалы. Большая вероятность, что главными пострадавшими от этого станете Вы сами.

Лев

Избегайте авантюрных историй, на некоторые предложения лучше ответить нет. В выходные развлекитесь, отправьтесь в поездку или навестите своих родственников.

Дева

Девы будут очень удачливы, если они в работе применят творческие приемы или просто креативно отнесутся даже к рутине.

Весы

Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству.

Скорпион

Успех возможен по всем фронтам, главное — ничего не бояться и верить в себя.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут добиться воистину грандиозных свершений, причем и в карьерной сфере, и на любовном фронте.

Козерог

Козерогам повезет только в том случае, если они будут проявлять творческое начало, оригинальность и действовать спонтанно, но не забывайте об осторожности и тактичности.

Водолей

Не откладывайте семейные дела на потом, поговорите по душам со второй половинкой, похоже, в личной сфере у вас назрели проблемы, которые не стоит игнорировать.

Рыбы

На работе ожидаются перемены. Не паникуйте. Возможно это будет предложение о повышении собственной квалификации.