Гороскоп на тиждень: у Риб очікуються зміни на роботі, а Скорпіонам головне — нічого не боятися
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Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 жовтня 2021 року
Слідуючи рекомендаціям астрологів можна уникнути різних негараздів і проблем. Цей гороскоп розповість про всі складнощі і можливості цього тижня.
Овен
На цьому тижні через зайву емоційність, поспішність, різкість і необережно сказане слово можна зруйнувати багато позитивного в житті, що створювалося довго і важко.
Тілець
Тільцям варто очікувати середнього по продуктивності тижня, який буде більш сприятливий в любові, ніж в діловій сфері.
Близнюки
Бійтеся нечесності, інтриг і навіть підступності, особливо з боку жінок.
Рак
Не вдавайтеся в будь-які плітки, інтриги і скандали. Велика ймовірність, що головними постраждалими від цього станете Ви самі.
Лев
Уникайте авантюрних історій, на деякі пропозиції краще відповісти відмовою. У вихідні розважтеся, рушайте в поїздку або відвідайте своїх родичів.
Діва
Діви будуть дуже щасливі, якщо вони в роботі застосують творчі прийоми або просто креативно поставляться навіть до рутини.
Терези
Цей тиждень обіцяє цікаві знайомства, захопливі відкриття і плідну співпрацю.
Скорпіон
Успіх можливий по всіх фронтах, головне — нічого не боятися і вірити в себе.
Стрілець
Стрільці на цьому тижні можуть домогтися воістину грандіозних звершень, причому і в кар'єрній сфері, і на любовному фронті.
Козеріг
Козерогам пощастить тільки в тому випадку, якщо вони будуть проявляти творчий початок, оригінальність і діяти спонтанно, але не забувайте про обережність і тактовність.
Водолій
Не відкладайте сімейні справи на потім, поговоріть по душах з другою половинкою, схоже, в особистій сфері у вас назріли проблеми, які не варто ігнорувати.
Риби
На роботі очікуються зміни. Не панікуйте. Можливо це буде пропозиція про підвищення власної кваліфікації.
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