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Гороскоп на тиждень: у Риб очікуються зміни на роботі, а Скорпіонам головне — нічого не боятися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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У вихідні потрібно відпочити активно. Новина оновлена 24 жовтня 2021, 16:06
У вихідні потрібно відпочити активно.

Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 жовтня 2021 року

Слідуючи рекомендаціям астрологів можна уникнути різних негараздів і проблем. Цей гороскоп розповість про всі складнощі і можливості цього тижня.

Овен

На цьому тижні через зайву емоційність, поспішність, різкість і необережно сказане слово можна зруйнувати багато позитивного в житті, що створювалося довго і важко.

Тілець

Тільцям варто очікувати середнього по продуктивності тижня, який буде більш сприятливий в любові, ніж в діловій сфері.

Близнюки

Бійтеся нечесності, інтриг і навіть підступності, особливо з боку жінок.

Рак

Не вдавайтеся в будь-які плітки, інтриги і скандали. Велика ймовірність, що головними постраждалими від цього станете Ви самі.

Лев

Уникайте авантюрних історій, на деякі пропозиції краще відповісти відмовою. У вихідні розважтеся, рушайте в поїздку або відвідайте своїх родичів.

Діва

Діви будуть дуже щасливі, якщо вони в роботі застосують творчі прийоми або просто креативно поставляться навіть до рутини.

Терези

Цей тиждень обіцяє цікаві знайомства, захопливі відкриття і плідну співпрацю.

Скорпіон

Успіх можливий по всіх фронтах, головне — нічого не боятися і вірити в себе.

Стрілець

Стрільці на цьому тижні можуть домогтися воістину грандіозних звершень, причому і в кар'єрній сфері, і на любовному фронті.

Козеріг

Козерогам пощастить тільки в тому випадку, якщо вони будуть проявляти творчий початок, оригінальність і діяти спонтанно, але не забувайте про обережність і тактовність.

Водолій

Не відкладайте сімейні справи на потім, поговоріть по душах з другою половинкою, схоже, в особистій сфері у вас назріли проблеми, які не варто ігнорувати.

Риби

На роботі очікуються зміни. Не панікуйте. Можливо це буде пропозиція про підвищення власної кваліфікації.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Гороскоп на тиждень #Щотижневий гороскоп
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