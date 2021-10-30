Гороскоп на 30 октября: Девам стоит встретиться с друзьями, а Стрельцам - избегать слухов и сплетен
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Астрологический прогноз на эту субботу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Ночные светила и планеты открывают путь к духовному росту. Творческая деятельность может принести ощутимый доход, если не сидеть сложа руки.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не стоит менять свой распорядок дня. В такие дни важно придерживаться расписания и не рисковать.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
В эту субботу эксперты рекомендуют прислушаться к интуиции. Именно она подскажет, в каком направлении стоит двигаться и как достичь цели.
Рак (22 июня — 22 июля)
Удачный день для налаживания деловых связей и романтических отношений. Бескомпромиссность сегодня — ваш злейший враг. Старайтесь найти общий язык с коллегами по работе.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня необходимо полагаться только на свой жизненный опыт. Эксперты советуют избегать общения с консерваторами.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Хорошее время для встреч с близкими друзьями. Отдохните сегодня от общения с токсичными людьми.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Ночные светила рекомендуют ориентироваться на внутреннее чутье. Сегодня стоит разрешить все незаконченные дела, иначе тягаться с ними вы будете до конца года.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Избегайте конфликтов с родственниками. В этот день у Скорпионов появятся предпосылки для достижения успеха.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Избегайте слухов и сплетен, особенно если они касаются вас. Эксперты рекомендуют в эту субботу уделить время внешности. Также можно обновить гардероб.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Негативные мысли отпугнут удачу, поэтому Козерогам нужно научиться забывать все плохое.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня стоит контролировать себя и свои эмоции. Думайте, прежде чем сказать что-то близкому человеку. В противном случае ваши отношения испортятся надолго.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Эксперты рекомендуют не искать виновных в собственных неудачах. Эта суббота благоприятна для получения новых знаний и опыта.
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