Гороскоп на 30 октября: Девам стоит встретиться с друзьями, а Стрельцам - избегать слухов и сплетен

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ночные светила и планеты открывают путь к духовному росту. Творческая деятельность может принести ощутимый доход, если не сидеть сложа руки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не стоит менять свой распорядок дня. В такие дни важно придерживаться расписания и не рисковать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту субботу эксперты рекомендуют прислушаться к интуиции. Именно она подскажет, в каком направлении стоит двигаться и как достичь цели.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный день для налаживания деловых связей и романтических отношений. Бескомпромиссность сегодня — ваш злейший враг. Старайтесь найти общий язык с коллегами по работе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня необходимо полагаться только на свой жизненный опыт. Эксперты советуют избегать общения с консерваторами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хорошее время для встреч с близкими друзьями. Отдохните сегодня от общения с токсичными людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила рекомендуют ориентироваться на внутреннее чутье. Сегодня стоит разрешить все незаконченные дела, иначе тягаться с ними вы будете до конца года.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Избегайте конфликтов с родственниками. В этот день у Скорпионов появятся предпосылки для достижения успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Избегайте слухов и сплетен, особенно если они касаются вас. Эксперты рекомендуют в эту субботу уделить время внешности. Также можно обновить гардероб.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Негативные мысли отпугнут удачу, поэтому Козерогам нужно научиться забывать все плохое.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня стоит контролировать себя и свои эмоции. Думайте, прежде чем сказать что-то близкому человеку. В противном случае ваши отношения испортятся надолго.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эксперты рекомендуют не искать виновных в собственных неудачах. Эта суббота благоприятна для получения новых знаний и опыта.