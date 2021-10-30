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Гороскоп на 30 жовтня: Дівам варто зустрітися з друзями, а Стрільцям — уникати чуток і пліток

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 30 жовтня 2021 року
Гороскоп на 30 жовтня 2021 року

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила та планети відкривають шлях до духовного зростання. Творча діяльність може принести відчутний дохід, якщо не сидіти склавши руки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не варто змінювати свій порядок дня. У такі дні важливо дотримуватись розкладу та не ризикувати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї суботи експерти рекомендують прислухатися до інтуїції. Саме вона підкаже, в якому напрямку варто рухатися та як досягти мети.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий день для налагодження ділових зв’язків та романтичних відносин. Безкомпромісність сьогодні — ваш найлютіший ворог. Намагайтеся порозумітися з колегами по роботі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні необхідно покладатися лише на свій життєвий досвід. Експерти радять уникати спілкування із консерваторами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гарний час для зустрічей із близькими друзями. Відпочиньте сьогодні від спілкування із токсичними людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила рекомендують орієнтуватися на внутрішнє чуття. Сьогодні варто вирішити всі незакінчені справи, інакше тягатися з ними ви будете до кінця року.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Уникайте конфліктів із родичами. Цього дня у Скорпіонів з’являться передумови для успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Уникайте чуток і пліток, особливо якщо вони стосуються вас. Експерти рекомендують цієї суботи приділити час зовнішності. Також можна поновити гардероб.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Негативні думки відлякають успіх, тому Козерогам потрібно навчитися забувати все погане.

Водолій (2 0 січня — 19 лютого)

Сьогодні варто контролювати себе та свої емоції. Думайте, перш ніж сказати щось близькій людині. В іншому випадку ваші стосунки зіпсуються надовго.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Експерти рекомендують не шукати винних у своїх невдачах. Ця субота сприятлива для отримання нових знань та досвіду.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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