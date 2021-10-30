Гороскоп на 30 жовтня: Дівам варто зустрітися з друзями, а Стрільцям — уникати чуток і пліток
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Астрологічний прогноз цієї суботи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Нічні світила та планети відкривають шлях до духовного зростання. Творча діяльність може принести відчутний дохід, якщо не сидіти склавши руки.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Не варто змінювати свій порядок дня. У такі дні важливо дотримуватись розкладу та не ризикувати.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цієї суботи експерти рекомендують прислухатися до інтуїції. Саме вона підкаже, в якому напрямку варто рухатися та як досягти мети.
Рак (22 червня — 22 липня)
Вдалий день для налагодження ділових зв’язків та романтичних відносин. Безкомпромісність сьогодні — ваш найлютіший ворог. Намагайтеся порозумітися з колегами по роботі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні необхідно покладатися лише на свій життєвий досвід. Експерти радять уникати спілкування із консерваторами.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Гарний час для зустрічей із близькими друзями. Відпочиньте сьогодні від спілкування із токсичними людьми.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Нічні світила рекомендують орієнтуватися на внутрішнє чуття. Сьогодні варто вирішити всі незакінчені справи, інакше тягатися з ними ви будете до кінця року.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Уникайте конфліктів із родичами. Цього дня у Скорпіонів з’являться передумови для успіху.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Уникайте чуток і пліток, особливо якщо вони стосуються вас. Експерти рекомендують цієї суботи приділити час зовнішності. Також можна поновити гардероб.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Негативні думки відлякають успіх, тому Козерогам потрібно навчитися забувати все погане.
Водолій (2 0 січня — 19 лютого)
Сьогодні варто контролювати себе та свої емоції. Думайте, перш ніж сказати щось близькій людині. В іншому випадку ваші стосунки зіпсуються надовго.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Експерти рекомендують не шукати винних у своїх невдачах. Ця субота сприятлива для отримання нових знань та досвіду.
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