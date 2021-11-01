Гороскоп на 1 ноября: Рыбам не стоит ввязываться в споры, а Девам - доверять малознакомым людям

Астрологический прогноз на первый день ноября

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не отступайте от задуманных планов и не отвлекайтесь на просьбы знакомых. Более того, у вас получится переложить часть своей работы на чужие плечи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ждите подарки от Купидона. Ваш любимый человек очен порадует Вас сегодня. Не забудьте отблагодарить его/ее тем же.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Посвятите этот день налаживанию отношений с руководством. Поверьте, это Вам пригодиться. А также, не поддавайтесь чужому влиянию и слушайте только себя.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды сулят непростой день: готовьтесь, что Вам предстоит неприятная встреча. Не реагируйте на хамство окружающих и поступайте так, как задумали. Вечером хорошенько отдохните от произошедшего за день.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды рекомендуют посвятить этот день саморазвитию, в будущем эти знания помогут увеличить финансовый достаток.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не стоит доверять малознакомым людям, даже если они кажутся дружелюбными. Также постарайтесь сегодня быть терпеливыми и не нервничать по пустякам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Приготовьтесь к встрече гостей. Не переживайте, Вы сможете хорошо подготовиться, ведь ваши близкие Вам помогут.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проведите этот день наедине с собой. Посвятите время тому, что интересно именно Вам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Займитесь исключительно своими делами и держитесь подальше от авантюрных делишек. Вечером — только отдых.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас ждет напряженный день. Не переоценивайте свои силы и просто наберитесь терпения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пришло время разбираться со всеми делами, которые накопились за прошлый месяц. Наберитесь терпения и в "бой".

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждет радостный и позитивный день, но Вы сами можете его испортить. Чтобы этого избежать, не ввязывайтесь в чужой спор, не скандальте и не выясняйте отношения.