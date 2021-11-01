Гороскоп на 1 ноября: Рыбам не стоит ввязываться в споры, а Девам - доверять малознакомым людям
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Астрологический прогноз на первый день ноября
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Не отступайте от задуманных планов и не отвлекайтесь на просьбы знакомых. Более того, у вас получится переложить часть своей работы на чужие плечи.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Ждите подарки от Купидона. Ваш любимый человек очен порадует Вас сегодня. Не забудьте отблагодарить его/ее тем же.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Посвятите этот день налаживанию отношений с руководством. Поверьте, это Вам пригодиться. А также, не поддавайтесь чужому влиянию и слушайте только себя.
Рак (22 июня — 22 июля)
Звезды сулят непростой день: готовьтесь, что Вам предстоит неприятная встреча. Не реагируйте на хамство окружающих и поступайте так, как задумали. Вечером хорошенько отдохните от произошедшего за день.
Лев (23 июля — 23 августа)
Звезды рекомендуют посвятить этот день саморазвитию, в будущем эти знания помогут увеличить финансовый достаток.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Не стоит доверять малознакомым людям, даже если они кажутся дружелюбными. Также постарайтесь сегодня быть терпеливыми и не нервничать по пустякам.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Приготовьтесь к встрече гостей. Не переживайте, Вы сможете хорошо подготовиться, ведь ваши близкие Вам помогут.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Проведите этот день наедине с собой. Посвятите время тому, что интересно именно Вам.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Займитесь исключительно своими делами и держитесь подальше от авантюрных делишек. Вечером — только отдых.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вас ждет напряженный день. Не переоценивайте свои силы и просто наберитесь терпения.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Пришло время разбираться со всеми делами, которые накопились за прошлый месяц. Наберитесь терпения и в "бой".
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Вас ждет радостный и позитивный день, но Вы сами можете его испортить. Чтобы этого избежать, не ввязывайтесь в чужой спор, не скандальте и не выясняйте отношения.
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