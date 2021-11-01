Гороскоп на 1 листопада: Рибам не варто вплутуватися в суперечки, а Дівам — довіряти малознайомим людям

Астрологічний прогноз на перший день листопада

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не відступайте від задуманих планів та не відволікайтеся на прохання знайомих. Більше того, вам вдасться перекласти частину своєї роботи на чужі плечі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чекайте на подарунки від Купідона. Ваша кохана людина дуже порадує Вас сьогодні. Не забудьте віддячити йому тим же.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Присвятіть цей день налагодженню стосунків із керівництвом. Повірте, це стане Вам у нагоді. А також не піддавайтеся чужому впливу і слухайте тільки себе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки обіцяють непростий день: готуйтеся, що на Вас чекає неприємна зустріч. Не реагуйте на хамство оточуючих і чиніть так, як задумали. Увечері добре відпочиньте від того, що сталося за день.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки рекомендують присвятити цей день саморозвитку, надалі ці знання допоможуть збільшити фінансовий достаток.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не варто довіряти малознайомим людям, навіть якщо вони видаються доброзичливими. Також постарайтеся сьогодні бути терплячими і не нервуватись через дрібниці.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Підготуйтеся до зустрічі гостей. Не переживайте, Ви зможете добре підготуватись, адже ваші близькі Вам допоможуть.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Проведіть цей день наодинці із собою. Присвятіть час тому, що вам цікаво.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Займіться виключно своїми справами та тримайтеся подалі від авантюрних справ. Увечері – лише відпочинок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні на вас чекає напружений день. Не переоцінюйте свої сили і просто наберіться терпіння.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настав час розбиратися з усіма справами, які нагромадилися за минулий місяць. Наберіться терпіння і в "бій".

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекає радісний і позитивний день, але Ви самі можете його зіпсувати. Щоб цього уникнути, не вплутуйте в чужу суперечку, не скандальте і не з’ясовуйте стосунки.