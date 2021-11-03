Гороскоп на 3 ноября: Козерогам можно экспериментировать с внешностью, а Водолеям стоит сосредоточиться на работе

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не принимайте судьбоносных решений сегодня — лучше посвятите время своей семье. Постарайтесь сегодня больше отдыхать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для работы: у вас получится все, за что бы вы не взялись. Поэтому постарайтесь не витать в облаках и займитесь делом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Обязательно выкройте время для прогулок и занятий спортом сегодня. Это поможет вам перезагрузиться и настроит на позитивный лад.

Рак (22 июня — 22 июля)

Контролируйте эмоции, общаясь с окружающими людьми. Есть риск ввязаться в конфликт. Чтобы избежать этого, луче вовсе провести день наедине с собой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте осторожны. Вашим успехам кто-то завидует. Удержитесь сегодня от откровенных разговоров и не делитесь личными тайнами. Поберегите свою репутацию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Отличный день, чтобы посвятить время общению с друзьями и организовать веселую вечеринку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня у вас появится возможность обзавестись полезными деловыми связями.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодняшний вечер ни в коем случае не проводите в одиночестве. Сходите в гости к друзьям, навестите коллег, сходите в кино.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, вас ждет неплохой день. Вы быстро справитесь со всеми важными делами и будите собой гордиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Спокойный и размеренный день. Уделите время для ухода за внешностью и для шопинга. Сегодня можно проводить эксперименты с имиджем — они будут удачными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь сосредоточиться на работе — сегодня у вас появится возможность улучшить взаимоотношения с начальством.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы не пожалеть о спонтанной покупке, распределите свой бюджет на день. Вечер — идеальное время, чтобы расслабиться. Можно устроить вечеринку или просо посиделки с друзьями.