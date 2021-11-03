Гороскоп на 3 листопада: Козерогам можна експериментувати із зовнішністю, а Водоліям варто зосередитися на роботі

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не приймайте доленосні рішення сьогодні — краще присвятіть час своїй родині. Намагайтеся сьогодні більше відпочивати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороший день для роботи: у вас вийде все, за що б ви не взялися. Тому постарайтеся не витати у хмарах та займіться справою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Обов’язково відкрийте час для прогулянок та занять спортом сьогодні. Це допоможе вам перезавантажитись і налаштувати на позитивний лад.

Рак (22 червня — 22 липня)

Контролюйте емоції, спілкуючись із оточуючими людьми. Є ризик вплутатися у конфлікт. Щоб уникнути цього, краще зовсім провести день наодинці із собою.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будьте уважні. Вашим успіхам хтось заздрить. Утримайтеся сьогодні від відвертих розмов і не ділитесь особистими таємницями. Зберігайте свою репутацію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Відмінний день, щоб присвятити час спілкуванню з друзями та організувати веселу вечірку.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні у вас з’явиться можливість завестися корисними діловими зв’язками.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогоднішній вечір у жодному разі не проводьте на самоті. Сходіть у гості до друзів, відвідайте колег, сходіть у кіно.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці, на вас чекає непоганий день. Ви швидко впораєтеся з усіма важливими справами і будете пишатися собою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Спокійний та розмірений день. Приділіть час для догляду за зовнішністю та для шопінгу. Сьогодні можна проводити експерименти з іміджем, вони будуть вдалими.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Постарайтеся зосередитись на роботі — сьогодні у вас з’явиться можливість покращити взаємини з начальством.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Щоб не пошкодувати про спонтанну купівлю, розподіліть свій бюджет на день. Вечір — ідеальний час, щоб розслабитися. Можна влаштувати вечірку або просто посиденьки з друзями.