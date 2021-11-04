Гороскоп на 4 ноября: Скорпионам нужно выспаться, а Тельцам стоит избегать лишних трат
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
4 ноября Овнам стоит задуматься о здоровье.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Избегайте лишних трат и не соглашайтесь принимать участия в денежных авантюрах.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Многих представителей вашего знака ждет успех в решении финансовых вопросов.
Рак (22 июня — 22 июля)
4 ноября вы почувствуете в себе силу и уверенность, а также сможете выручить кого-то из коллег.
Лев (23 июля — 23 августа)
Не обращайте внимания на злопыхателей и сплетников и поступайте так, как считаете правильным.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Вам необходим полноценный отдых. Так что бросайте все важные-преважные дела и отправляйтесь на природу.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Посвятите день домашним делам и попробуйте реализовать идеи по благоустройству жилья.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Постарайтесь больше времени отвести на сон, он поможет восстановиться.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня день смелых экспериментов. Вы можете сменить имидж или подумать о новой работе.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы можете во всем рассчитывать на поддержку окружающих людей — друзья и знакомые помогут не только словами, но и делами.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Время быстрых решений, которые придется принимать на свой страх и риск. Прислушайтесь к интуиции.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Звезды говорят, что вам нужно срочно развеяться и расслабиться — отправляйтесь за позитивными эмоциями.
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