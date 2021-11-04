Гороскоп на 4 листопада: Скорпіонам потрібно виспатися, а Тільцям варто уникати зайвих витрат
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Астрологічний прогноз цього четверга
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
4 листопада Овнам варто подумати про здоров’я.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Уникайте зайвих витрат і не погоджуйтесь брати участь у грошових авантюрах.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
На багатьох представників вашого знака чекає успіх у розв'язанні фінансових питань.
Рак (22 червня — 22 липня)
4 листопада ви відчуєте силу і впевненість, а також зможете виручити когось із колег.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Не звертайте уваги на злостивців та пліткарів і чиніть так, як вважаєте правильним.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Вам потрібний повноцінний відпочинок. Так що кидайте всі важливі справи і вирушайте на природу.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Присвятіть день домашнім справам та спробуйте реалізувати ідеї щодо доброустрою житла.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Намагайтеся більше часу відвести на сон, він допоможе відновитися.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні день сміливих експериментів. Ви можете змінити імідж чи подумати про нову роботу.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні ви можете у всьому розраховувати на підтримку оточуючих людей – друзі та знайомі допоможуть не лише словами, а й справами.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Час швидких рішень, які доведеться приймати на свій страх та ризик. Прислухайтеся до інтуїції.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Зірки кажуть, що вам потрібно терміново розвіятися та розслабитися – вирушайте за позитивними емоціями.
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