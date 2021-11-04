Гороскоп на 4 листопада: Скорпіонам потрібно виспатися, а Тільцям варто уникати зайвих витрат

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

4 листопада Овнам варто подумати про здоров’я.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Уникайте зайвих витрат і не погоджуйтесь брати участь у грошових авантюрах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На багатьох представників вашого знака чекає успіх у розв'язанні фінансових питань.

Рак (22 червня — 22 липня)

4 листопада ви відчуєте силу і впевненість, а також зможете виручити когось із колег.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не звертайте уваги на злостивців та пліткарів і чиніть так, як вважаєте правильним.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам потрібний повноцінний відпочинок. Так що кидайте всі важливі справи і вирушайте на природу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Присвятіть день домашнім справам та спробуйте реалізувати ідеї щодо доброустрою житла.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся більше часу відвести на сон, він допоможе відновитися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні день сміливих експериментів. Ви можете змінити імідж чи подумати про нову роботу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете у всьому розраховувати на підтримку оточуючих людей – друзі та знайомі допоможуть не лише словами, а й справами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Час швидких рішень, які доведеться приймати на свій страх та ризик. Прислухайтеся до інтуїції.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки кажуть, що вам потрібно терміново розвіятися та розслабитися – вирушайте за позитивними емоціями.