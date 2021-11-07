Любовный гороскоп на неделю: Водолеям стоит избегать семейных ссор, а Дев ждут приятные сюрпризы

Рекомендации астрологов уберегут от промахов в личном счастье

Астрологи дали советы, как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам ночных светил. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Возможны служебные романы. Если вы готовы к тому, что о вашу личную жизнь будут обсуждать коллеги, то можете показывать свои чувства в открытую, если нет — то лучше пока ничего не афишируйте.

Телец

В общем неделя ожидается неплохой, но вероятны ссоры и разногласия с любимым человеком. Чтобы не портить отношения — устройте романтическое свидание своей половинкой или отправьтесь куда-нибудь отдохнуть.

Близнецы

Неделя больше всего подходит для того, чтобы решать с партнером вопросы общего бюджета. Но делать это нужно осторожно, потому что вероятны ссоры на финансовой почве.

Рак

Звезды приготовили вам счастье в личной жизни. Готовьтесь к насыщенной романтикой и любовью неделе. Если вы одиноки, то рядом наверняка появится тот, кто хочет серьезно встречаться.

Лев

Велика вероятность проблем в отношениях, начиная со среды, поэтому держите себя в руках. Если ваш партнер еще не знаком с вашими родителями, пусть это так и остается.

Дева

Ваш спутник/спутница нарушит спокойную и размеренную жизнь приятным сюрпризом. Так что если несколько дней ваша вторая половинка будет немного отдаленна от вас, знайте — это не знак о потере чувств, он/она просто готовит вам романтический подарок.

Весы

Если вы не живете с любимым человеком под одной крышей, то можете начинать потихоньку вводить его в круг своей семьи, знакомить с родителями или подготавливать почву, чтобы съехаться.

Скорпион

Неделя ожидается нервной. Так что настраивайтесь держать себя в руках, чтобы не разругаться с партнером в пух и прах.

Стрелец

Вас ждет спокойная и размеренная жизнь на этой неделе. Так что важных событий в любви ждать не стоит.

Козерог

Если Вы одиноки, то завязывать отношения стоит только в том случае, если у вас серьезные намерения. Тогда чье-то внимание и любовь к вам придадут вам уверенности в себе.

Водолей

Звезды не сулят вам ничего особенного в личной жизни. Однако к концу недели возможны семейные ссоры. Если не хотите испортить отношения с домочадцами старайтесь держать свои эмоции под контролем и думать прежде чем говорить.

Рыбы

Больших событий в личной жизни неделя вам не принесет. Тем не менее, объективно все может быть и неплохо: если вы состоите в отношениях, они будут укрепляться.