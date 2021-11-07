Любовный гороскоп на неделю: Водолеям стоит избегать семейных ссор, а Дев ждут приятные сюрпризы
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Рекомендации астрологов уберегут от промахов в личном счастье
Астрологи дали советы, как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам ночных светил. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.
Овен
Возможны служебные романы. Если вы готовы к тому, что о вашу личную жизнь будут обсуждать коллеги, то можете показывать свои чувства в открытую, если нет — то лучше пока ничего не афишируйте.
Телец
В общем неделя ожидается неплохой, но вероятны ссоры и разногласия с любимым человеком. Чтобы не портить отношения — устройте романтическое свидание своей половинкой или отправьтесь куда-нибудь отдохнуть.
Близнецы
Неделя больше всего подходит для того, чтобы решать с партнером вопросы общего бюджета. Но делать это нужно осторожно, потому что вероятны ссоры на финансовой почве.
Рак
Звезды приготовили вам счастье в личной жизни. Готовьтесь к насыщенной романтикой и любовью неделе. Если вы одиноки, то рядом наверняка появится тот, кто хочет серьезно встречаться.
Лев
Велика вероятность проблем в отношениях, начиная со среды, поэтому держите себя в руках. Если ваш партнер еще не знаком с вашими родителями, пусть это так и остается.
Дева
Ваш спутник/спутница нарушит спокойную и размеренную жизнь приятным сюрпризом. Так что если несколько дней ваша вторая половинка будет немного отдаленна от вас, знайте — это не знак о потере чувств, он/она просто готовит вам романтический подарок.
Весы
Если вы не живете с любимым человеком под одной крышей, то можете начинать потихоньку вводить его в круг своей семьи, знакомить с родителями или подготавливать почву, чтобы съехаться.
Скорпион
Неделя ожидается нервной. Так что настраивайтесь держать себя в руках, чтобы не разругаться с партнером в пух и прах.
Стрелец
Вас ждет спокойная и размеренная жизнь на этой неделе. Так что важных событий в любви ждать не стоит.
Козерог
Если Вы одиноки, то завязывать отношения стоит только в том случае, если у вас серьезные намерения. Тогда чье-то внимание и любовь к вам придадут вам уверенности в себе.
Водолей
Звезды не сулят вам ничего особенного в личной жизни. Однако к концу недели возможны семейные ссоры. Если не хотите испортить отношения с домочадцами старайтесь держать свои эмоции под контролем и думать прежде чем говорить.
Рыбы
Больших событий в личной жизни неделя вам не принесет. Тем не менее, объективно все может быть и неплохо: если вы состоите в отношениях, они будут укрепляться.
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