Любовний гороскоп на тиждень: Водоліям варто уникати сімейних сварок, а Дів чекають приємні сюрпризи

Рекомендації астрологів убережуть від промахів в особистому щастя

Астрологи дали поради, як здобути успіх у протилежної статі чи налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад нічних світил. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще знаходитеся в пошуках другої половинки.

Овен

Можливі службові романи. Якщо ви готові до того, що про ваше особисте життя будуть обговорювати колеги, то можете показувати свої почуття відкрито, якщо ні — то краще поки що нічого не афішуйте.

Телець

Загалом тиждень очікується непоганий, але ймовірні сварки та розбіжності з коханою людиною. Щоб не псувати стосунки — влаштуйте романтичне побачення своєю половинкою або вирушайте кудись відпочити.

Близнюки

Тиждень найбільше підходить для того, щоб вирішувати із партнером питання загального бюджету. Але робити це потрібно обережно, бо можливі сварки на фінансовому ґрунті.

Рак

Зірки приготували вам щастя у особистому житті. Готуйтеся до насиченої романтики та любові до тижня. Якщо ви самотні, то поруч з’явиться той, хто хоче серйозно зустрічатися.

Лев

Велика ймовірність проблем у відносинах, починаючи з середовища, тому тримаєте себе в руках. Якщо ваш партнер ще не знайомий із вашими батьками, нехай це так і залишається.

Діва

Ваш супутник/супутниця порушить спокійне та розмірене життя приємним сюрпризом. Так що якщо кілька днів ваша друга половинка буде трохи віддалена від вас, знайте — це не знак про втрату почуттів, він просто готує вам романтичний подарунок.

Терези

Якщо ви не живете з коханою людиною під одним дахом, то можете починати потихеньку вводити його в коло своєї сім’ї, знайомити з батьками або готувати ґрунт, щоб з’їхатися.

Скорпіон

Тиждень очікується нервовим. Так що налаштовуйтесь тримати себе в руках, щоб не посваритися з партнером у пух і порох.

Стрілець

На вас чекає спокійне і розмірене життя цього тижня. Тож важливих подій у коханні чекати не варто.

Козеріг

Якщо Ви самотні, то зав’язувати стосунки варто лише в тому випадку, якщо у вас є серйозні наміри. Тоді чия увага та любов до вас додадуть вам впевненості у собі.

Водолій

Зірки не обіцяють вам нічого особливого в особистому житті. Однак до кінця тижня можливі сімейні сварки. Якщо не хочете зіпсувати стосунки з домочадцями, намагайтеся тримати свої емоції під контролем і думати перш ніж говорити.

Риби

Великих подій у особистому житті тиждень вам не принесе. Проте, об’єктивно все може бути і непогано: якщо ви перебуваєте у відносинах, вони зміцнюватимуться.