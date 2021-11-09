Гороскоп на 9 ноября: Львам нужно остерегаться токсичных людей, а Стрельцам - реагировать на все спокойнее

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для людей творческих профессий. Вторую половину дня можно посвятить домашней уборке, общению с родными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эксперты рекомендуют в этот вторник начать бороться с плохими привычками. Стоит больше двигаться, особенно на свежем воздухе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня нужно активнее проявлять любовь к окружающим людям. Хамство и негатив надолго испортят отношения с родственниками, друзьями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для дорогостоящих покупок. Сегодняшний шопинг позволит улучшит настроение и стать увереннее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила советуют остерегаться токсичных людей. Нужно обходить любые скандалы стороной.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня необходимо быть осторожнее с деньгами. Также эксперты рекомендуют не давать никому обещаний, которые сдержать не сможете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Отличный день для общения, новых знакомств, флирта. Вечером стоит уделить внимание рабочим процессам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионы будут менять настроение очень часто. Важно проанализировать свои эмоции, причины стресса, чтобы оставить весь негатив в прошлом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот вторник Стрельцы будут очень остро воспринимать критику в свой адрес. Астрологи советуют реагировать на все спокойнее. Доверьтесь шестому чувству.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хороший день как для финансовой сферы, так и для любовной. Вторую половину дня можно провести с любимым человеком или хорошим другом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нельзя в такие дни строить иллюзий. Ночные светила и планеты советуют быть честным по отношению к себе и не смотреть на мир через "розовые очки".

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Идеальный день, чтобы взяться за дела первостепенной важности. Расслабиться сегодня можно, отправившись на шопинг.