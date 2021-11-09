Гороскоп на 9 ноября: Львам нужно остерегаться токсичных людей, а Стрельцам - реагировать на все спокойнее
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Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Благоприятный день для людей творческих профессий. Вторую половину дня можно посвятить домашней уборке, общению с родными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Эксперты рекомендуют в этот вторник начать бороться с плохими привычками. Стоит больше двигаться, особенно на свежем воздухе.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня нужно активнее проявлять любовь к окружающим людям. Хамство и негатив надолго испортят отношения с родственниками, друзьями.
Рак (22 июня — 22 июля)
Хороший день для дорогостоящих покупок. Сегодняшний шопинг позволит улучшит настроение и стать увереннее.
Лев (23 июля — 23 августа)
Ночные светила советуют остерегаться токсичных людей. Нужно обходить любые скандалы стороной.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня необходимо быть осторожнее с деньгами. Также эксперты рекомендуют не давать никому обещаний, которые сдержать не сможете.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Отличный день для общения, новых знакомств, флирта. Вечером стоит уделить внимание рабочим процессам.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня Скорпионы будут менять настроение очень часто. Важно проанализировать свои эмоции, причины стресса, чтобы оставить весь негатив в прошлом.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
В этот вторник Стрельцы будут очень остро воспринимать критику в свой адрес. Астрологи советуют реагировать на все спокойнее. Доверьтесь шестому чувству.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Хороший день как для финансовой сферы, так и для любовной. Вторую половину дня можно провести с любимым человеком или хорошим другом.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям нельзя в такие дни строить иллюзий. Ночные светила и планеты советуют быть честным по отношению к себе и не смотреть на мир через "розовые очки".
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Идеальный день, чтобы взяться за дела первостепенной важности. Расслабиться сегодня можно, отправившись на шопинг.
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