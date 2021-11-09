Гороскоп на 9 листопада: Левам треба остерігатися токсичних людей, а Стрільцям – реагувати на все спокійніше

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для творчих професій людей. Другу половину дня можна присвятити домашньому прибиранню, спілкуванню з рідними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти рекомендують цього вівторка почати боротися з поганими звичками. Варто більше рухатись, особливо на свіжому повітрі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні потрібно активніше виявляти любов до оточуючих людей. Хамство та негатив надовго зіпсують стосунки із родичами, друзями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день для дорогих покупок. Сьогоднішній шопінг дозволить покращити настрій та стати впевненішим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила радять остерігатися токсичних людей. Потрібно оминати будь-які скандали стороною.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні необхідно бути обережнішими з грошима. Також експерти рекомендують не давати нікому обіцянок, яких стримати не зможете.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Чудовий день для спілкування, нових знайомств, флірту. Ввечері варто приділити увагу робочим процесам.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіони змінюватимуть настрій дуже часто. Важливо проаналізувати свої емоції, причини стресу, щоб залишити весь негатив у минулому.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього вівторка Стрільці дуже гостро сприйматимуть критику на свою адресу. Астрологи радять реагувати на все спокійніше. Довіртеся шостому почуттю.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Хороший день як для фінансової сфери, так любовної. Другу половину дня можна провести з коханою людиною чи хорошим другом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям не можна в такі дні будувати ілюзій. Нічні світила та планети радять бути чесним по відношенню до себе та не дивитися на світ через "рожеві окуляри".

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ідеальний день, щоб взятися за справи першорядної ваги. Розслабитись сьогодні можна, вирушивши на шопінг.