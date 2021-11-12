Гороскоп на 12 ноября: Девам не стоит упускать возможности, а Козерогам - давать пустых обещаний

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня нужно забыть о притворстве. Приложите в эту пятницу максимум усилий для достижения ранее поставленной цели. Также эксперты рекомендуют довериться собственной интуиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцы будут крайне импульсивны. Астрологи советуют держать себя в руках и не ввязываться в конфликты. Негативные эмоции лучше направить в созидательное русло.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Грубость и нетактичность по отношению к окружающим — ваши сегодняшние враги. Во второй половине дня проведите время с семьей в спокойной обстановке.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки в эту пятницу будут крайне восприимчивы к критике. Астрологи советуют направить свои силы на самосовершенствование, избавление от страхов и своей неуверенности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятное время для активных действий в деловой сфере. Есть вероятность получить выходное предложение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют Девам не упускать возможности, которые сегодня предоставляет Вселенная. Вторая половина дня подходит для налаживания отношений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Бурные события могут выбить Весов из равновесия. Звезды рекомендуют быть осмотрительнее, чтобы не заиметь врага под маской друга.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идеальный день для налаживания деловых контактов. Слушайте советы авторитетных людей с вашей профессиональной сферы. В качестве отдыха можно взяться за книгу или провести время с близкими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день дня преображения как внешнего, так и духовного. В эту пятницу стоит обновить гардероб, сменить прическу. Также хорошей идеей будет заняться духовными практиками, медитацией.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши сегодняшние действия определят ваши успехи в будущем. Это касается всех сфер жизни. Астрологи советуют Козерогам не давать обещаний окружающим людям, тем более таких, которые вы вряд ли выполните в ближайшее время.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеям стоит обдумывать каждых свой шаг. Эксперты рекомендуют запастить планом "Б", если есть вероятность появления форс-мажорных обстоятельств. Забудьте о робости и идите только вперед.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит избегать людей со стереотипным мышлением. Также астрологи советуют уделить время и внимание своему гардеробу. Опрятный вид привлечет больше удачи.