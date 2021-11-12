Укр

Гороскоп на 12 ноября: Девам не стоит упускать возможности, а Козерогам - давать пустых обещаний

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
696
Гороскоп на 12 ноября 2021 год
Гороскоп на 12 ноября 2021 год

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня нужно забыть о притворстве. Приложите в эту пятницу максимум усилий для достижения ранее поставленной цели. Также эксперты рекомендуют довериться собственной интуиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцы будут крайне импульсивны. Астрологи советуют держать себя в руках и не ввязываться в конфликты. Негативные эмоции лучше направить в созидательное русло.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Грубость и нетактичность по отношению к окружающим — ваши сегодняшние враги. Во второй половине дня проведите время с семьей в спокойной обстановке.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки в эту пятницу будут крайне восприимчивы к критике. Астрологи советуют направить свои силы на самосовершенствование, избавление от страхов и своей неуверенности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятное время для активных действий в деловой сфере. Есть вероятность получить выходное предложение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют Девам не упускать возможности, которые сегодня предоставляет Вселенная. Вторая половина дня подходит для налаживания отношений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Бурные события могут выбить Весов из равновесия. Звезды рекомендуют быть осмотрительнее, чтобы не заиметь врага под маской друга.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идеальный день для налаживания деловых контактов. Слушайте советы авторитетных людей с вашей профессиональной сферы. В качестве отдыха можно взяться за книгу или провести время с близкими.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день дня преображения как внешнего, так и духовного. В эту пятницу стоит обновить гардероб, сменить прическу. Также хорошей идеей будет заняться духовными практиками, медитацией.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши сегодняшние действия определят ваши успехи в будущем. Это касается всех сфер жизни. Астрологи советуют Козерогам не давать обещаний окружающим людям, тем более таких, которые вы вряд ли выполните в ближайшее время.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеям стоит обдумывать каждых свой шаг. Эксперты рекомендуют запастить планом "Б", если есть вероятность появления форс-мажорных обстоятельств. Забудьте о робости и идите только вперед.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит избегать людей со стереотипным мышлением. Также астрологи советуют уделить время и внимание своему гардеробу. Опрятный вид привлечет больше удачи.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Лечение коронавируса.
Украина
Как и через сколько времени после заражения проявляется "Дельта"-штамм COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Лечение коронавируса.
Как и через сколько времени после заражения проявляется "Дельта"-штамм COVID-19
Дата публикации
Категория
Toyota, под колесами которой оказались дети
Сотрясение мозга и ушибы: что известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Харькове
Дата публикации
Категория
Украинцев порадуют новым налогом
Украинцев заставят платить налог на дорогие покупки: кто попадет под прицел и как накажут уклонистов
Дата публикации
Категория
Украина оказалась в условиях острого дефицита энергоресурсов
Замёрзнет ли Украина этой зимой и почему мы оказались без угля, газа и электричества
Дата публикации
Категория
Путешествия в страны ЕС
Въезд для украинцев в ЕС: в какие страны и на каких условиях могут попасть туристы