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Гороскоп на 12 листопада: Дівам не варто упускати можливості, а Козерогам — давати порожніх обіцянок

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 12 листопада 2021 року
Гороскоп на 12 листопада 2021 року

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні треба забути про вдавання. Докладіть цієї п’ятниці максимум зусиль для досягнення раніше поставленої мети. Також експерти рекомендують довіритись власній інтуїції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день Тельці будуть надзвичайно імпульсивними. Астрологи радять тримати себе в руках і не вплутуватися в конфлікти. Негативні емоції краще спрямувати у творче русло.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Грубість і нетактовність до оточуючих — ваші сьогоднішні вороги. У другій половині дня проведіть час із сім’єю у спокійній обстановці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки цієї п’ятниці будуть вкрай сприйнятливими до критики. Астрологи радять направити свої сили на самовдосконалення, звільнення від страхів та своєї невпевненості.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий час для активних дій у сфері бізнесу. Є можливість отримати вихідну пропозицію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять Дівам не упускати можливості, які сьогодні надає Всесвіт. Друга половина дня підходить для налагодження відносин.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Бурхливі події можуть вибити Терезів з рівноваги. Зірки рекомендують бути обачнішими, щоб не мати ворога під маскою друга.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ідеальний день для налагодження ділових контактів. Слухайте поради авторитетних людей із вашої професійної сфери. В якості відпочинку можна взятися за книгу або провести час з близькими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий день дня перетворення як зовнішнього, так і духовного. Цієї п’ятниці варто оновити гардероб, змінити зачіску. Також гарною ідеєю буде зайнятися духовними практиками, медитацією.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші дії визначать ваші успіхи в майбутньому. Це стосується всіх сфер життя. Астрологи радять Козерогам не давати обіцянок оточуючим людям, тим більше таких, які ви навряд чи виконаєте найближчим часом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водоліям варто обмірковувати кожен свій крок. Експерти рекомендують запасти планом "Б", якщо є ймовірність появи форс-мажорних обставин. Забудьте про боязкість і йдіть тільки вперед.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам варто уникати людей зі стереотипним мисленням. Також астрологи радять приділити час та увагу своєму гардеробу. Охайний вигляд приверне більше удачі.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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