Гороскоп на неделю: у Козерогов удачное время заняться внешностью, а Львам стоит избегать ссор и конфликтов с родными

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 15 по 21 ноября 2021 года

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Этот гороскоп расскажет обо всех сложностях и возможностях этой недели.

Источник: astro7.ru

Овен

На этой неделе ваше везение возьмет небольшой отпуск. Готовьтесь к тому, что некоторые вещи у вас получаться не будут. Но не стоит расстраиваться, на выходных вас ждет хороший отдых в компании любящих вас людей.

Телец

Тельцов накроет волна меланхолии, от чего вам будет хотеться где-нибудь уединиться и сбежать ото всех. Но ближе к середине недели ситуация изменится. А на выходных и вовсе у вас будет прилив позитивной энергии.

Близнецы

Готовьтесь к полноценной рабочей неделе, а работы будет достаточно. Начало недели только она будет занимать ваше время. На выходные ничего не планируйте, вряд ли вам захочется чего-то, кроме отдыха

Рак

На этой неделе у вас будут хорошо получаться практические и финансовые дела. А вот выходные стоит провести со своими родными.

Лев

Не стройте планов на домашние дела, потому что вас ждет сложное дело, которое потребует много сил, что ни на что другое времени не останется. Чтобы не портить отношения со своими родными, старайтесь избегать ссор и конфликтов.

Дева

На этой неделе будьте осторожны на дороге. А поездок будет достаточно. Возможно организуется долгожданное дальнее путешествие.

Весы

Стоит быть осторожнее на этой неделе, чтобы не ухудшить свое финансовое положение. В конце недели возможны судьбоносные изменения в личной жизни.

Скорпион

Обязательно выделите день для отдыха. Посетите выставку, сходите в кино или на концерт: посвятите время себе.

Стрелец

У Стрельцов — напряженная неделя. Возможно ухудшение самочувствия и проблемы на работе. Будьте аккуратнее и следите за своим здоровьем.

Козерог

В первой половине недели вы почувствуете прилив сил. Конец недели удачный для того, чтобы придумать себе новый имидж.

Водолей

В начале и конце недели будьте осмотрительны с вопросами вашей репутации. Не воспринимайте каждую ситуацию как вызов лично вам.

Рыбы

На этой неделе можно добиться успеха в деловой жизни, но успех возможен только как награда за то, что вы уже сделали.