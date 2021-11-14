Гороскоп на тиждень: у Козерогів вдалий час зайнятися зовнішністю, а Левам варто уникати сварок та конфліктів із рідними

Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 листопада 2021 року

Дотримуючись рекомендацій астрологів можна уникнути різних негараздів та проблем. Цей гороскоп розповість про всі складнощі та можливості цього тижня.

Джерело: astro7.ru

Овен

Цього тижня ваше везіння візьме невелика відпустка. Готуйтеся до того, що деякі речі у вас не виходитимуть. Але не варто засмучуватися, на вихідних на вас чекає хороший відпочинок в компанії людей, які вас люблять.

Телець

Тельців накриє хвиля меланхолії, від чого вам буде хотітися десь усамітнитися і втекти від усіх. Але ближче до середини тижня ситуація зміниться. А на вихідних у вас буде приплив позитивної енергії.

Близнюки

Готуйтесь до повноцінного робочого тижня, а роботи буде достатньо. Початок тижня тільки вона займатиме ваш час. На вихідні нічого не плануйте, навряд чи вам захочеться чогось, окрім відпочинку

Рак

На цьому тижні у вас будуть добре виходити практичні та фінансові справи. А ось вихідні варто провести зі своїми рідними.

Лев

Не будуйте планів на домашні справи, тому що на вас чекає складна справа, яка вимагатиме багато сил, що ні на що інше часу не залишиться. Щоб не псувати стосунки зі своїми рідними, намагайтеся уникати сварок та конфліктів.

Діва

Цього тижня будьте обережні на дорозі. А поїздок буде достатньо. Можливо організується довгоочікувана дальня подорож.

Терези

Варто бути обережнішим цього тижня, щоб не погіршити своє фінансове становище. Наприкінці тижня можливі доленосні зміни у особистому житті.

Скорпіон

Обов’язково виділіть день для відпочинку. Завітайте на виставку, сходіть у кіно чи на концерт: присвятіть час собі.

Стрілець

У Стрільців — напружений тиждень. Можливе погіршення самопочуття та проблеми на роботі. Будьте обережнішими і стежте за своїм здоров’ям.

Козеріг

У першій половині тижня ви відчуєте приплив сил. Кінець тижня вдалий для того, щоб придумати собі новий імідж.

Водолій

На початку і наприкінці тижня будьте обережні з питаннями вашої репутації. Не сприймайте кожну ситуацію як виклик вам особисто.

Риби

Цього тижня можна досягти успіху в діловому житті, але успіх можливий лише як нагорода за те, що ви вже зробили.