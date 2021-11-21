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Гороскоп на 21 ноября: Водолеям не нужно зацикливаться на обидах, а Львам стоит избегать стресса

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 21 ноября 2021 год
Гороскоп на 21 ноября 2021 год

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для работы, командировок. Будьте внимательны к происходящему вокруг.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня важно давать себе время для передышки. Идеальное день для духовных практик, походу в СПА.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь больше отдыхать и восстанавливать энергию. Не перегружайте себя делами.

Рак (22 июня — 22 июля)

В это воскресенье стоит проявить изобретательность и найти новые подходы для решений насущных проблем.

Лев (23 июля — 23 августа)

Любую неприятность сегодня стоит принимать спокойно, избегая стресса. Не забывайте слушать свою интуицию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь не горячиться, если возникнет конфликт с близким человеком. Благоприятный день для шопинга.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Забудьте о таком чувстве, как ревность. Дайте своим близким больше свободы делать то, что они хотят для себя.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Есть вероятность, если кто-то окажет вам сегодня поддержку. Только не забывайте о словах благодарности и тактичности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачное время для любых дел. Трудолюбивых Стрельцов ожидают приятные бонусы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Проблемные ситуации могут показаться забавными. Это придаст сил на то, чтобы сокрушить сомнения в принятии решений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эксперты рекомендуют не зацикливаться на обидах. Расстраиваться сегодня не стоит. Возможно, ночные светила намекают на то, что вы избрали не тот путь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В это воскресенье возможны резкие перепады настроения. Срывы могут подпортить вашу репутацию.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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