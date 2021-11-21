Гороскоп на 21 ноября: Водолеям не нужно зацикливаться на обидах, а Львам стоит избегать стресса
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Астрологический прогноз на это воскресенье
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Благоприятный день для работы, командировок. Будьте внимательны к происходящему вокруг.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня важно давать себе время для передышки. Идеальное день для духовных практик, походу в СПА.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Старайтесь больше отдыхать и восстанавливать энергию. Не перегружайте себя делами.
Рак (22 июня — 22 июля)
В это воскресенье стоит проявить изобретательность и найти новые подходы для решений насущных проблем.
Лев (23 июля — 23 августа)
Любую неприятность сегодня стоит принимать спокойно, избегая стресса. Не забывайте слушать свою интуицию.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Старайтесь не горячиться, если возникнет конфликт с близким человеком. Благоприятный день для шопинга.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Забудьте о таком чувстве, как ревность. Дайте своим близким больше свободы делать то, что они хотят для себя.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Есть вероятность, если кто-то окажет вам сегодня поддержку. Только не забывайте о словах благодарности и тактичности.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Удачное время для любых дел. Трудолюбивых Стрельцов ожидают приятные бонусы.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Проблемные ситуации могут показаться забавными. Это придаст сил на то, чтобы сокрушить сомнения в принятии решений.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Эксперты рекомендуют не зацикливаться на обидах. Расстраиваться сегодня не стоит. Возможно, ночные светила намекают на то, что вы избрали не тот путь.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В это воскресенье возможны резкие перепады настроения. Срывы могут подпортить вашу репутацию.
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